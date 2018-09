Madagaskar: Tragödie bei Fußballspiel

Zwei der Verletzten seien in einem kritischen Zustand, sagte Oliva Alison Rakoto, die Leiterin eines Krankenhauses, in dem die Verletzten eingeliefert wurden.

Vor dem Start des Fußballspiels zwischen Madagaskar und Senegal (2:2) am Sonntag kam es zu einem Massenandrang vor dem Stadion in der Hauptstadt Antananarivo, wie Herilalatiana Andrianarisaona, Sprecher der Militärpolizei, sagte. Die Tore des Stadions waren bereits geschlossen, trotzdem kamen demnach von hinten weitere Fans. So sei es zu dem Gedränge gekommen, sagte Andrianarisaona.

jst/sw (dpa)