Macron-Lager verliert absolute Mehrheit

In der zweiten und entscheidenden Runde der Parlamentswahl in Frankreich hat das Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron laut Hochrechnungen zwischen 235 und 240 der insgesamt 577 Sitze erhalten. Das neue links-grüne Bündnis angeführt von Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon wird mit 157 bis 163 Mandaten im Parlament vertreten sein. Das Bündnis wird damit als mächtigste Oppositionsgruppe mehr Einfluss erhalten. Für die absolute Mehrheit in der Pariser Nationalversammlung werden mindestens 289 Sitze benötigt.

Das Ergebnis ist ein schwerer Schlag für Macron, dessen Lager derzeit noch die absolute Mehrheit im Unterhaus des Parlaments hält. Denn normalerweise wird die kurz nach der Präsidentschaftswahl abgehaltene Parlamentswahl als Bestätigung gesehen, so dass oft die gleiche politische Kraft mit absoluter Mehrheit siegt.

Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon nach den ersten Hochrechnungen vor jubelnden Anhängern

Rechtsnationale legen erheblich zu

Ebenfalls einen spektakulären Zuwachs verbucht nach den Hochrechnungen die rechtspopulistische Partei Rassemblement National, deren Spitzenkandidatin Marine Le Pen Macron in der Endrunde der Präsidentschaftswahl unterlegen war. Ihre Partei kommt auf 85 bis 90 Sitze. Sie erhält damit einen Fraktionsstatus und wird voraussichtlich drittstärkste Kraft im Parlament werden. Derzeit stellen die Rechtspopulisten lediglich sechs Abgeordnete.

Parteichef Jordan Bardella sprach von einem "Tsunami" für seine Partei. "Das französische Volk hat Emmanuel Macron zu einem Minderheitspräsidenten gemacht", sagte er dem Sender TF1. Le Pen wird voraussichtlich Fraktionschefin werden.

Unterstützung durch das bürgerlich-konservative Lager?

Die bisher stärkste Oppositionskraft im Parlament und traditionelle Volkspartei der Republikaner plus deren Verbündete kommen auf 65 bis 70 Sitze, eine herbe Schlappe. Allerdings könnte die Regierung von Macron sich bei der Suche nach Unterstützung im Parlament nun möglicherweise verstärkt an die bürgerlich-konservativen Républicains halten.

Die Wahlbeteiligung lag mit 47 Prozent auf einem Tiefpunkt.

Bei der Parlamentswahl ging es für Macron darum, seine Vorhaben auch in seiner zweiten Amtszeit umzusetzen. Dafür benötigt er aber eine Mehrheit im Parlament. Mit einer jetzt nur noch relativen Mehrheit sind der Präsident und die Regierung gezwungen, Verbündete bei den anderen Lagern zu suchen. Je nach Vorhaben werden sie sich auf Mitte-Links- oder Mitte-Rechts-Kräfte zu stützen versuchen.

Aufgaben gibt es genug

In Frankreich warten wichtige Projekte auf die Umsetzung: Angemahnt werden Verbesserungen im Bildungs- und Gesundheitswesen, viele Menschen hoffen angesichts der steigenden Preise auf Unterstützung der Regierung und viele wollen energischere Schritte in der Klimakrise. Außerdem will Macron eine umstrittene Rentenreform durchziehen, die Franzosen sollen länger arbeiten.

Marine Le Pen hat gut Lachen: Ihre Partei Rassemblement National legte deutlich zu

In Umfragen war bis zuletzt offen gewesen, ob das Bündnis des im April wiedergewählten Macron erneut die absolute Mehrheit erreicht. Sollte es nicht gelingen, die Machtteilung zwischen den Parteien zu lösen, droht ein politisches Patt, das zu schwierigen Prozessen bei Reformvorhaben führen könnte. Die für Deutschland übliche Konstellation, dass eine Koalition zur Bildung einer stabilen Regierung ausgehandelt werden muss, hat es in Frankreich seit Jahrzehnten nicht gegeben.

Allerdings: Trotz nur noch relativer Mehrheit für das Macron-Lager werden Deutschland und Europa am Ende weiter mit einem verlässlichen Partner Frankreich rechnen können. Auch wird Frankreich im Ukraine-Konflikt zweifelsohne fester Bestandteil der geschlossenen Front des Westens gegen den Aggressor Russland bleiben.

haz/uh/se (dpa, afp, rtr)