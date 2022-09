Geschafft!

Apropos Feierabend: So erschöpft wie dieser Lederhosenträger sind vermutlich viele Wiesn-Gäste am Ende ihres Oktoberfestbesuchs. Was aber die meisten nicht davon abhält, zurückzukehren: Laut Statistik kamen vor drei Jahren 80 Prozent der Gäste ein zweites Mal, 57 Prozent sogar mehr als dreimal. Na dann kann es ja losgehen, wenn es am 17. September wieder heißt: "O'zapft is!"