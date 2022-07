Rembrandt: Männlicher Akt vor einem Vorhang sitzend

Ausgehend von der Renaissance in Italien fand das Zeichnen von unbekleideten Modellen zum Ende des 17. Jahrhunderts seinen Weg auch in die Niederlande. In der Kunst des Barocks dominierten jedoch weibliche Akte. Eine Ausnahme bildet Rembrandt. Seine nach lebenden Modellen entstandene Radierungen männlicher Akte sind vergleichsweise unbekannt.