Lust auf unterirdische Entdeckungstouren?

11 x Deutschland von unten entdecken

Rammelsberg Goslar, Niedersachsen

Die Kleidung der Bergleute erinnert an die mehr als eintausendjährige Bergbaugeschichte im Harz: Schon im Mittelalter wurden am Rammelsberg Kupfer-, Silber- und Bleierze gefördert. 1992 ernannte die UNESCO den Rammelsberg zum Welterbe, als erstes industrielles Baudenkmal in Deutschland überhaupt. Bei Führungen geht es tief hinein in die alten Stollen und in die Bergbaugeschichte.