Der Sänger gilt als Teen-Idol. Geboren wurde der Youtuber am 3. Juni 1999 in Niedersachsen. Seit seinem ersten Auftritt in der TV-Castingshow "The Voice Kids" hat er sich den Weg nach oben erkämpft.

2014 trat er bei "The Voice Kids" auf und musste ausscheiden. Das tat aber seiner Leidenschaft für die Musik keinen Abbruch. Lukas Rieger machte weiter Musik und kämpfte sich mit Hilfe der sozialen Netzwerke nach oben. Zwei Alben hat er bislang veröffentlicht. Inzwischen gilt Rieger als "deutscher Justin Bieber" und gibt Konzerte in ganz Europa.