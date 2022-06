Lost Boys - Sex, Drogen und Tod

Bis einer von ihnen einen gewaltsamen Tod stirbt. Joonas nimmt die Zuschauer*innen mit seiner Kamera mit in den schwindelerregenden Strudel Bangkoks und die Gassen des nächtlichen Phnom Penh. Wir begleiten die verzweifelten jungen Männer bei dem Versuch herauszufinden was in den Wochen vor Janis Tod passierte. Kann die Antwort in den von Joonas gedrehten Videos gefunden werden? Oder geht es um eine ganz andere Offenbarung, die bisher weder gefilmt noch erzählt wurde? Geht es tatsächlich um Drogen, Frauen und Geld - oder führt die Spur doch zu einem tieferen Grund? Joonas macht sich auf die Suche nach Antworten - irgendjemand muss sie doch haben. Er sucht seine Freunde und die Frauen auf, mit denen sie alles teilten, was sie teilen konnten. Er will für sich herausfinden was zwischen Drogen und Abgrund wirklich geschah. Eins ist klar, Helden hat diese Geschichte keine.