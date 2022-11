Lonely Planet: Top-Reiseziele 2023

Land und Leute kennen lernen

Gastfreundliche Reiseziele sind auch das ländlich geprägte Albanien im Südosten Europas und Accra in Ghana (Bild). In der afrikanischen Metropole kann man über das Nachtleben, die vielen Märkte oder beim Surfen schnell mit Einheimischen in Kontakt kommen. Ebenfalls in der Kategorie "Kontakte knüpfen": Sydney in Australien, das südamerikanische Land Guyana und Boise, die Hauptstadt von Idaho, USA.