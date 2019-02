Liveticker: VfB Stuttgart - RB Leipzig

STUTTGART - LEIPZIG 0:0

andere Spiele:

SCHALKE - FREIBURG 0:0

HOFFENHEIM - HANNOVER 1:0

WOLFSBURG - MAINZ 1:0

HERTHA - BREMEN -:- (ab 18.30 Uhr MEZ)

-------

1. Minute: Der erste Konter der Leipziger. Werner sprintet über links, doch sein Pass in die Mitte findet keinen Abnehmer.

ANPFIFF!

-------

15.29 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Felix Zwayer. 50.000 Zuschauer sehen das Spiel im Stuttgarter Stadion.

15.27 Uhr: Diese RB-Startelf schickt Rangnick auf den Platz: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg - Adams, Demme - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner.

15.24 Uhr: Ralf Rangnick will sich von der heiklen Situation seines Trainerkollegen Markus Weinzierl beim VfB Stuttgart nicht beeinflussen lassen und seine Leipziger Mannschaft, aktuell auf Tabellenplatz vier, auf Sieg spielen lassen. "Ich war auch schon mal in so einer Situation. Aber darauf wird niemand Rücksicht nehmen", sagte Rangnick mit Blick auf Weinzierl.

15.21 Uhr: Weinzierl verzichtet zunächst überraschend auf Kapitän Christian Gentner. Auch Spielmacher Daniel Didavi, Gonzalo Castro und Andreas Beck stehen nicht in der Startelf, dafür aber Mittelstürmer Mario Gomez. Der 33-Jährige ersetzt den Rot-gesperrten Nicolas Gonzalez. Das ist die VfB-Startelf: Zieler - Pavard, Kempf, Kabak - Beck, Ascacibar, Castro, Insua - Esswein, Zuber - Gomez.

15.18 Uhr: Für VfB-Trainer Markus Weinzierl geht es um die sprichwörtliche Wurst. Verlieren die Stuttgarter auch gegen den VfB Leipzig, dürfte er wohl seinen Job los sein. "Als Trainer lebst du von Spiel zu Spiel, von Tag zu Tag", sagt Weinzierl. Seine bisherige Punkte-Ausbeute ist mager: Aus 14 Spielen unter seiner Leitung holte der VfB gerade mal zehn Punkte. In den letzten sechs Partien kassierten die Stuttgarter fünf Niederlagen. Am Dienstag hatte sich der VfB von Sportvorstand Michael Reschke getrennt. Neuer Sportchef ist Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger.

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!