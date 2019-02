Liveticker: Hertha BSC - Werder Bremen

HERTHA - BREMEN 1:0

--------

27. Minute: GELB für Hertha-Verteidiger REKIK nach einem groben Einsteigen gegen Kruse.

⚽ 25. Minute: TOOOOR für Hertha! SELKE! Die Berliner kontern im eigenen Stadion: Kalou legt für Selke auf und der überwindet aus sechs Metern Werder-Torwart Pavlenka.

21. Minute: Wieder hätte Stark Gelb sehen müssen, nach einem Foul an Rashica. Doch Schiri Storks belässt es bei einer Ermahnung.

21. Minute: Beinahe das 1:0 für die Berliner! Selke hämmert den Ball aus zehn Metern an den rechten Pfosten.

16. Minute: Herthas Stark legt Klaasen vor dem Strafraum. Schiri Storks lässt weiterspielen. Das war ein Foul. Es hätte Freistoß geben müssen und mindestens Gelb für Stark.

16. Minute: Die erste Viertelstunde ist gespielt, beide Teams wirken noch etwas verkrampft und in ihren taktischen Zwängen gefangen.

13. Minute: Die erste "Halbchance" für die Berliner. Lazaro spielt Selke im Strafraum an, doch das Zuspiel war zu unpräzise. Der Ball verspringt Selke.

11. Minute: Torunarigha hat bei einem Zweikampf einen Schlag in den Bauch bekommen und bleibt liegen. Er kann aber weiterspielen.

10. Minute: Hertha-Trainer Dardai signalisiert seinem Team: nach vorne verschieben.

7. Minute: Noch hat sich keine der beiden Mannschaften eine Torchance erarbeiten können. Die Abwehrreihen wirken konzentriert.

3. Minute: Hertha presst in der Anfangsphase aggressiv und stört die Bremer bereits in deren Hälfte.

ANPFIFF!

--------

18.29 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Sören Storks. 45.000 Zuschauer sind ins Berliner Olympiastadion gekommen. i

18.27 Uhr: Hertha BSC beginnt ohne Stürmer Vedad Ibisevic. Das ist die Startelf der Berliner, die Trainer Dardai ins Rennen schickt: Jarstein - Lazaro, N. Stark, Rekik, Torunarigha - Grujic, Lustenberger - Kalou, Duda, Mittelstädt - Selke.

18.23 Uhr: Werders Stürmer Milot Rashica, am vergangenen Sonntag Doppeltorschütze beim 4:0 gegen Augsburg hat seine Rückenprobleme überwunden und kann heute auflaufen. Das ist die Startelf der Bremer: Pavlenka - Langkamp, Bargfrede, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Augustinsson - J. Eggestein, M. Kruse, Rashica.

18.20 Uhr: Werder Bremen ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und will diese Serie auch heute beim Gastspiel in Berlin fortsetzen.

--------

Auch im ersten Spiel nach dem Neuanfang mit Sportvorstand Thomas Hitzlsperger hat sich die sportliche Krise des VfB Stuttgart fortgesetzt. Der abstiegsbedrohte Bundesligist verlor gegen den Champions-League-Aspiranten RB Leipzig mit 1:3 (1:1). Yussuf Poulsen mit einem Doppelpack (6./74. Minute) und Marcel Sabitzer (68.) trafen für Leipzig. Für den VfB glich Steven Zuber per Handelfmeter zwischenzeitlich aus (16.). Das RB-Team von Trainer Ralf Rangnick festigte damit seinen vierten Rang. Der Abstiegskandidat aus Stuttgart mit dem unter Druck stehenden Trainer Markus Weinzierl hat von den vergangenen sieben Bundesliga-Partien sechs verloren.

Spiel verpasst? Dann können Sie hier im DW-Liveticker nachlesen:

STUTTGART - LEIPZIG 1:3 (1:1)

andere Spiele:

SCHALKE - FREIBURG 0:0 (0:0)

HOFFENHEIM - HANNOVER 3:0 (2:0)

WOLFSBURG - MAINZ 3:0 (1:0)

-------

Der nächste Rückschlag für den VfB. Die Stuttgarter verlieren gegen klar bessere, aber keineswegs überragende Leipziger mit 1:3. Jetzt könnte es eng werden für Trainer Markus Weinzierl.

ABPFIFF!

90. Minute +1: Drei Minuten werden nachgespielt.

90. Minute: WECHSEL bei Leipzig: Doppeltorschütze Poulsen verlässt den Platz, für ihn kommt CUNHA.

86. Minute: Letzter WECHSEL bei den Stuttgartern: SOSA ersetzt Insua.

84. Minute: Der Ball liegt im Netz, doch Gomez' Torjubel bricht schnell ab. Er stand klar im Abseits. Weiter 1:3.

83. Minute: Die VfB-Fans fordern in Sprechchören die Entmachtung des Vereinspräsidenten: "Dietrich raus!"

80. Minute: WECHSEL beim VfB: DONIS kommt für Beck.

80. Minute: Gute Chance für den VfB: Esswein schlenzt den Ball Richtung rechtes Eck, doch Gulacsi pariert glänzend. Der folgende Eckball bringt nichts ein.

78. Minute: WECHSEL bei Leipzig: Werner geht, ILSANKER kommt.

75. Minute: WECHSEL bei Stuttgart: DIDAVI ersetzt Castro.

⚽ 74. Minute: TOOOOR für Leipzig! POULSEN! Nach einem schönen Steilpass von Adams schiebt Poulsen eiskalt zum 3:1 für die Gäste ein. War es das für VfB-Trainer Weinzierl?

71. Minute: Kann der VfB noch einmal zurückkommen? Gleich wird Trainer Weinzierl wechseln.

⚽ 68. Minute: TOOOOR für Leipzig! SABITZER schlenzt den Ball über die Mauer der Stuttgarter hinweg in den linken Torwinkel! 2:1 für die Gäste.

Besser kann man diesen Freistoß nicht schießen als es Leipzigs Sabitzer (l.) getan hat, der Ball landet im Winkel

67. Minute: Gute Freistoßchance für Leipzig nach einem Foul an Poulsen, 18 Meter vor dem Tor, zentrale Position.

64. Minute: Esswein setzt sich im Strafraum durch, Gomez verpasst, doch Ascacibar zieht ab und zwingt Leipzigs Torwart Gulacsi zu einer Glanzparade. Das hätte tatsächlich das 2:1 für den VfB sein können.

62. Minute: Über eine Viertelstunde ist in der zweiten Hälfte gespielt. Wir verzeichnen keine wirklich gute Torchance seit der Pause.

59. Minute: Unter den 50.000 Zuschauern ist auch Bundestrainer Joachim Löw. Begeistert wirkt er nicht. Wovon auch?

58. Minute: WECHSEL bei Leipzig: BRUMA ersetzt Forsberg.

56. Minute: Leipzig hat mehr Ballbesitz, aber der VfB verteidigt mit Leidenschaft. Eine Partie für Liebhaber hoher Fußballkunst ist es nun wirklich nicht.

52. Minute: Weiterhin leisten sich beide Teams viele Ballverluste. Sowohl dem Spiel der Stuttgarter, als auch dem der Leipziger fehlt es an Präzision.

50. Minute: Leipzigs Demme versucht es mit einem Distanzschuss. Drüber.

48. Minute: VfB-Verteidiger Pavard klärt stark vor Werner, der sechs Meter vor dem Tor in Schussposition war, aber zu lange wartete.

47. Minute: Forsberg zieht aus 18 Metern ab, VfB-Torwart Zieler hält ohne Mühe, der Schuss war nicht platziert genug.

46. Minute: Die zweite Halbzeit hat begonnen. Beide Teams sind unverändert aus den Kabinen gekommen.

-------

Es war eine niveauarme erste Halbzeit. Leipzig begann stürmisch und ging folgerichtig durch den Treffer von Poulsen in Führung (6.). Der Ausgleich für den VfB durch den von Zuber verwandelten Foulelfmeter (16.) war glücklich. Danach verflachte das Spiel vollends.

HALBZEIT!

45. Minute +2: Die erste echte Chance für den VfB: Nach einem Freistoß von Castro von der linken Seite kommt Kabak fünf Meter vor dem Tor zum Kopfball. Sabitzer klärt zur Ecke. Die bleibt folgenlos.

45. Minute +1: Zwei Minuten werden nachgespielt.

43. Minute: Nach gutem Beginn haben auch die Leipziger den Spielfaden verloren.

40. Minute: Seit über 20 Minuten gab es keinen Schuss mehr aufs Tor, hüben wie drüben. Das sagt eigentlich alles.

38. Minute: Spektakuläre Abwehr von Leipzigs Torwart Gulacsi. Nach einem langen Ball in Richtung seines Tors klärt er vor dem Strafraum per Kopf.

34. Minute: Die Stuttgarter versuchen es meist mit hohen Flanken in den Strafraum, das bereitet der Leipziger Abwehr bisher keine Mühe. RB hat in dieser Saison gerade mal 19 Gegentreffer kassiert und hat damit die beste Defensive der Liga.

31. Minute: Viele Nickligkeiten, viele Unterbrechungen. Ein richtiger Spielfluss kommt derzeit nicht zustande.

28. Minute: Gerade noch so hat Leipzigs Torwart Gulacsi vor dem herangrätschenden Esswein abschlagen können. Wäre der Stuttgarter an den Ball gekommen, wäre es gefährlich geworden.

25. Minute: Die Leipziger sind die bessere Mannschaft. Der aus ihrer Sicht unglückliche Ausgleich per Handelfmeter hat sie nicht aus dem Konzept gebracht.

24. Minute: GELB gegen Leipzigs SABITZER.

22. Minute: GELB gegen VFB-Mittelfeldspieler CASTRO nach einem Foul an Sabitzer.

19. Minute: Werner zieht auf der rechten Seite aus spitzem Winkel ab. Sein Flachschuss zischt einen Meter am linken Pfosten des VfB-Tors vorbei.

⚽ 16. Minute: TOOOOR für den VfB! ZUBER verwandelt den Elfmeter zum 1:1. Hart und flach ins linke Eck, keine Chance für Leipzigs Torwart Gulaczi.

Zuber lässt Gulacsi keine Chance und verwandelt den Handelfmeter zum 1:1

13. Minute: VfB-Torjäger Gomez reklamiert ein Handspiel des Leipzigers Orban im Strafraum. Der Videobeweis muss her: Elfmeter!

11. Minute: Die Stuttgarter wirken konsterniert.

8. Minute: Was für ein Fehlstart des VfB in dieses Spiel! Die Leipziger dagegen können sich jetzt zurückfallen lassen und auf Konter lauern.

⚽ 6. Minute: TOOOOR für Leipzig! POULSEN! Werner setzt sich im Strafraum auf der linken Seite durch, passt scharf vor das Tor. Kempf gelingt es nicht, den Ball wegzuschlagen, und Poulsen hämmert das Leder aus kurzer Entfernung ins Netz.

Auftakt nach Maß für Leipzig: Poulsen (l.) hämmert den Ball in die Maschen

4. Minute: Der VfB beginnt nervös, viele Ballverluste.

1. Minute: Der erste Konter der Leipziger. Werner sprintet über links, doch sein Pass in die Mitte findet keinen Abnehmer.

ANPFIFF!

-------

15.29 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Felix Zwayer. 50.000 Zuschauer sehen das Spiel im Stuttgarter Stadion.

15.27 Uhr: Diese RB-Startelf schickt Rangnick auf den Platz: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg - Adams, Demme - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner.

15.24 Uhr: Ralf Rangnick will sich von der heiklen Situation seines Trainerkollegen Markus Weinzierl beim VfB Stuttgart nicht beeinflussen lassen und seine Leipziger Mannschaft, aktuell auf Tabellenplatz vier, auf Sieg spielen lassen. "Ich war auch schon mal in so einer Situation. Aber darauf wird niemand Rücksicht nehmen", sagte Rangnick mit Blick auf Weinzierl.

15.21 Uhr: Weinzierl verzichtet zunächst überraschend auf Kapitän Christian Gentner. Auch Spielmacher Daniel Didavi steht nicht in der Startelf, dafür aber Mittelstürmer Mario Gomez. Der 33-Jährige ersetzt den Rot-gesperrten Nicolas Gonzalez. Das ist die VfB-Startelf: Zieler - Pavard, Kempf, Kabak - Beck, Ascacibar, Castro, Insua - Esswein, Zuber - Gomez.

15.18 Uhr: Für VfB-Trainer Markus Weinzierl geht es um die sprichwörtliche Wurst. Verlieren die Stuttgarter auch gegen den VfB Leipzig, dürfte er wohl seinen Job los sein. "Als Trainer lebst du von Spiel zu Spiel, von Tag zu Tag", sagt Weinzierl. Seine bisherige Punkte-Ausbeute ist mager: Aus 14 Spielen unter seiner Leitung holte der VfB gerade mal zehn Punkte. In den letzten sechs Partien kassierten die Stuttgarter fünf Niederlagen. Am Dienstag hatte sich der VfB von Sportvorstand Michael Reschke getrennt. Neuer Sportchef ist Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger.

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!