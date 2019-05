Liveticker: Formel 1 - GP von Moncaco

15.04 Uhr: Derzeit ist es trocken, aber bewölkt. Sollte es dabei bleiben, fahren die Piloten vermutlich eine Ein-Stopp-Strategie. Die Top-10-Fahrer starten mit den soften Reifen (rot). Es gibt noch medium (gelb) und hard (weiß). Das mit letztgenannten gefahren wird, ist eher unwahrscheinlich, weil es auf dem Stadtkurs in Monte Carlo schwer ist, die Reifen auf Temperatur zu bringen.

15:00 Uhr: Ob Ferrari-Pilot Leclerc immer noch so wütend ist wie gestern? Nach dem verpatzten Qualifying war er auf sein Team gar nicht gut zu sprechen: "Ich habe gefragt, ob sie sich sicher sind. Sie sagten, dass sie sich sicher sind. Wir hatten genug Zeit, noch einmal rauszufahren. Wir hatten genug Treibstoff. Ich verlange Erklärungen", so der Teamkollegen von Vettel.

Ferrari hatte in der hitzigen Schlussphase des ersten von drei Qualifying-Abschnitten darauf verzichtet, den 21-Jährigen noch einmal auf die Strecke zu schicken. Die Strategie-Abteilung war der Annahme, Leclercs Zeit würde ausreichen, um sich unter den besten 15 zu platzieren und damit das Q2 zu erreichen. Es erwies sich als Trugschluss.Weltmeister Lewis Hamilton, der sich die Pole Position sicherte, konnte Leclercs Ärger in einer ersten Reaktion nachvollziehen. "Das ist schlechte Vorbereitung", sagte der britische Mercedes-Pilot: "Wir gehen solche Risiken nicht ein. Deshalb bin ich ja auch nochmal rausgegangen und habe die sich verbessernde Strecke genutzt."

Vettel hingegen verteidigte sein Team. "In Q1 hat sich die Strecke deutlich stärker verbessert, als wir es hätten erahnen können", sagte der viermalige Weltmeister. "In der Hitze des Moments kann das passieren, auch wenn das nicht gut aussah. Aber das hätte jedem passieren können, der ähnliche Probleme mit dem Reifenfenster hat wie wir."

Teamchef Mattia Binotto sprach auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Samstagabend unverblümt von einem "schlechten Tag" und einem "klaren Fehler des Teams". Personelle Konsequenzen schloss er allerdings aus.

14.56 Uhr: Hier auf dem engen Stadtkurs von Monte Carlo ist sehr schwer, zu überholen. Deshalb ist eine gute Startposition auch so wichtig. Es sind 78 Runden zu fahren. Es sieht im sechsten Rennen nach dem sechsten Mercedes-Doppelsieg aus. Der Grund? Die Startaufstellung:

1. Hamilton (Großbritannien) - Mercedes

2. Bottas (Finnland) - Mercedes

3. Verstappen (Niederlande) - Red Bull

4. Vettel (Deutschland) - Ferrari

5. Gasly (Frankreich) - Red

6. Magnussen (Dänemark) - Haas

7. Ricciardo (Australien) - Renault

8. Kwjat (Russland) - Toro Rosso

9. Sainz Jr. (Spanien) - McLaren

10. Albon (Thailand) - Toro Rosso

11. Hülkenberg (Deutschland) - Renault

12. Norris (Großbritannien) - McLaren

13. Grosjean (Frankreich) - Haas

14. Räikkönen (Finnland) - Alfa Romeo

15. Giovinazzi (Italien) - Alfa Romeo

16. Leclerc (Monaco) - Ferrari

17. Perez (Mexiko) - Racing Point

18. Stroll (Kanada) - Racing Point

19. Russell (Großbritannien) - Williams

20. Kubica (Polen) - Williams

14.53 Uhr: Die Schweigeminute für Nikki Lauda beginnt.

14:51 Uhr: Das rote Kappi – in Gedenken an den verstorbenen Formel 1-Fahrer Niki Lauda trugen alle Piloten auf der Fahrerparade rote Kopfbedeckungen getragen. Die Kappen hatten die weiße Aufschrift "NIKI". "Jeder liebt Niki", hatte Mercedes-Pilot Hamilton gesagt. Die rote Mütze war das Markenzeichen Laudas. Der dreimalige Weltmeister war am Montag im Alter von 70 Jahren gestorben. Der Österreicher, der bis zuletzt Teamaufsichtsrat von Mercedes war, wird am Montag im Wiener Stephansdom in einem geschlossenen Sarg aufgebahrt.

14.50: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!