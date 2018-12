Liveticker: FC Liverpool - SSC Neapel

LIVERPOOL - NEAPEL 0:0

---------

ANPFIFF! Die Partie läuft!

20:59 Uhr: Die Wimpel sind getauscht, die Seiten gewählt, gleich geht es los. Die Stimmung im Stadion ist (natürlich) riesig.

20:57 Uhr: Neapels Trainer Carlo Ancelotti setzt vor allem auf sein starkes Mittelfeld. Ihm und seiner Mannschaft reicht eigentlich ein Unentschieden.

20:55 Uhr: Liverpools Innenverteidiger Virgil van Dijk macht sich Mut: "Wir wollen der Welt zeigen, dass wir in die Champions League gehören, es wird sehr taff, aber ich glaube an meine Mannschaft."

20:48 Uhr: Der SSC Neapel führt etwas überraschend diese schwierige Gruppe an. Die Italiener bieten in Liverpool folgende Start-XI auf:

20:47 Uhr: Klopp schickt folgende Elf auf den Rasen:

20:46 Uhr: Nichts weniger als der große Showdown steigt heute Abend an der Anfield Road. Liverpool muss das Spiel gewinnen, sonst droht der Abstieg in die Europa League, sogar das sofortige Aus ist in der Gruppe C noch möglich. Mut könnten Coach Jürgen Klopp und sein Team aus der Heimbilanz ziehen. In dieser Saison gab es erst eine Niederlage zu Hause (1:2 gegen Chelsea im Pokalwettbewerb League Cup).

Tabelle der Gruppe C:

1. SSC Neapel - 9 Punkte

2. Paris St.Germain - 8 Punkte

3. FC Liverpool - 6 Punkte

4. Roter Stern Belgrad - 4 Punkte

20:45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!