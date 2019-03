Liveticker: Bayer Leverkusen - Werder Bremen

LEVERKUSEN - BREMEN 0:1

--------------------

18. Min.: Der Werkself fehlt noch die Präzision im Spiel. Da muss das Bosz-Team noch einen Zahn zulegen.

16. Min.: Rückschlag für die Leverkusener. Die müssen sich jetzt etwas einfallen lassen. Denn die Bremer sind bislang das bessere und gefährlichere Team.

13. Min.: Toller Konter der Bremer. Johannes Eggestein lupft den Ball zu seinem Bruder Maximilian auf der rechten Seite. Der sieht den mitgelaufenen Kruse auf der linken Seite. Kruse führt den Ball ein paar Meter und drischt die Kugel mit dem linken Fuß flach ins lange Eck. Keine Chance für Bayer-Torhüter Hradecky.

13.Min.: TOR für BREMEN durch Max Kruse

13. Min.: Leverkusen tut sich noch schwer, eine Lücke in der Bremer Abwehr zu finden.

11. Min.: Die Bremer versuchen ihr Konterspiel aufzuziehen. Die Leverkusener Defensive ist bisher aber wachsam.

8. Min.: Es ist viel Tempo im Spiel. Kruse mit dem Versuch einer Flanke auf Nuri Sahin, aber dieser Ball gerät zu ungenau.

6. Min: Jetzt erhöht die Werkself mal das Tempo, Baileys Flanke ist aber leichte Beute für Werder-Torhüter Pavlenka.

4. Min.: Schöner Angriff der Bremer über die linke Seite. Max Kruse spielt den Ball in die Mitte, Johannes Eggestein zieht aus 14 Metern ab. Leverkusen-Torhüter Hradecky muss sich ganz lang machen, kann aber abwehren.

3. Min.: Beide Mannschaften tasten sich noch ab.

2. Min.: Die Bremer gehen früh drauf, üben sofort Druck auf die Leverkusener Defensive aus.

1. Min: Auf geht’s.

13:29 Uhr: Leverkusen hat Anstoß

13:28 Uhr: Die Mannschaften kommen auf den Platz.

13:27 Uhr: Und die Bremer? Wollen sie international vertreten sein in der kommenden Saison, sollten sie mindestens einen Punkt heute holen. Es ist also viel drin in dieser Partie. Wir wünschen viel Vergnügen.

13:26 Uhr: Sollte Bayer 04 gewinnen, würde die Mannschaft von Trainer Peter Bosz bis auf zwei Punkte an einen Champions-League-Platz heranrücken. So nah waren die Leverkusener in dieser Saison noch nie dran.

13:25 Uhr: Im Hinspiel konnten die Leverkusener mit 6:2 in Bremen gewinnen. In keinem Bundesliga-Spiel fielen bislang mehr Treffer. Das lässt für heute hoffen.

13:23 Uhr: Schiedsrichter der Partie wird Deniz Aytekin sein.

13:21 Uhr: Werder Bremen tritt in folgender Besetzung an: Pavlenka - Gebre Selassie, Friedl, Moisander, Augustinsson - N. Sahin - M. Eggestein, Klaassen - J. Eggestein, Rashica - M. Kruse

13:19 Uhr: Folgendermaßen läuft die Werkself auf: Hradecky - L. Bender, Tah, Dragovic, Wendell - Baumgartlinger - Ch. Aranguiz, Brandt - Bellarabi, K. Volland, Bailey

13:17 Uhr: Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für die Bundesliga – und ein ungewöhnliches Spiel. Bayer 04 Leverkusen empfängt Werder Bremen. Wenn das kein guter Auftakt in den Bundesliga-Sonntag ist. Wir wünschen viel Vergnügen bei den kommenden 90 Minuten.

13:15 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!