Liveticker: Bayer Leverkusen - FSV Mainz

LEVERKUSEN - MAINZ 0:0

spätes Spiel:

FRANKFURT - LEIPZIG -:- (18 Uhr MESZ)

---------

15:21 Uhr: Leverkusen hat in der Europa League einen zwei-Tore-Rückstand wettgemacht und noch 3:2 ins Rasgrad gewonnen. Das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison. Trotzdem mahnt Bayer 04-Kapitän Lars Bender: "Es geht jetzt einfach darum, in die Saison zu kommen. Denn bis jetzt sind wir noch im Urlaub."

15:18 Uhr: Was für ein Wetter. Es regnet und windet, ganz schön ungemütlich. Wie es wohl gleich auf dem Rasen zugehen wird? Die Aufstellungen.

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Sven Bender, Wendell - Kohr, Lars Bender - Bailey, Havertz, Brandt - Alario.

Mainz: Florian Müller - Brosinski, Bell, Niakhate, Martin - Kunde - Baku, Gbamin - Öztunali, Burkardt - Mateta.

15:16 Uhr: Leverkusen steht bereits am vierten Spieltag unter Druck. Noch kein einziger Punktgewinn. Einzig Schalke hat bisher ebenfalls noch null Punkte auf dem Konto. Mainz dagegen mit zwei Siegen und einem Unentschieden (7 Zähler) vollauf zufrieden und reist sehr selbstbewusst nach Leverkusen.

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!