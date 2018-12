Liveticker: Ajax - FC Bayern

AJAX - FC BAYERN 0:1

---------

21. Minute: Gnabry hat sich heute offenbar viel vorgenommen. Er ist nicht nur vorne überall mit dabei, sondern nun auch noch hinten. Als Torwart Neuer eine Hereingabe pflücken will, kommt ihm Gnabry in die Quere, das findet der Nationalkeeper gar nicht lustig.

19. Minute: Tadic behält im Münchener Strafraum die Ruhe und wartet, bis er eine Anspielstation findet. Dann kommt Blind an die Strafraumgrenze und der Routinier zieht direkt ab. Aber der Ball wird abgeblockt.

13. Minute - TOR ⚽: Bei einer Ecke spielen die Gäste hintenrum. Gnabry spielt einen langen Ball in den Strafraum auf LEWANDOWSKI, der sich schnell dreht und dann aus zehn Metern allein vor Torhüter Onana abegeklärt vollendet.

11. Minute: Es ist ein munteres Spiel, weil Ajax sofort auf den Gegner daruf geht. Bei einem Abschlag von Neuer wirft der Torhüter den Ball, während Tadic nur zwei Meter von ihm weg steht. Dann aber hat Bayern erneut durch Gnabry die Chance, der mit dem Ball schnell läuft und dann mit links abschließt.

9. Minute: Gnabry fängt kurz nach der Mittellinie einen Ball des Gegners ab und sprintet zum Strafraum. Zwei Mitspieler laufen mit, aber erneut versucht es der Nationalspieler alleine.

5. Minute: Ajax läuft die Bayern hoch an. Kimmich spielt einen Fehlpass. Süle passt den Ball vom Gegner in die Tiefe ab. Glück gehabt. Zuvor hatte Müller auf Lewandowski am Sechzehner gepasst. Der Stürmer hatte nicht lange gezögert, verzog aber den Ball nach links.

2. Minute: Gnabry läuft mit dem Ball durch die Mitte und schießt an der Strafraumgrenze aufs Tor. Goretzka zeigt an, ein kurzer Pass auf ihn als mitgelaufenen Mitspieler wäre besser gewesen. Gnabry hatte den Ball nicht gut getroffen, er geht rechts am Tor vorbei. Im Gegenzug hat auch Ajax eine Torchance, aber auch van de Beek trifft den Ball nicht richtig, so dass Neuer den Ball halten kann.

ANPFIFF

20:53 Uhr: Ajax hat ein Team mit sehr vielen jungen, sehr talentierten Spielern, aber nur wenigen erfahrenen Profis. Der Trainer, ten Hag, lässt die beiden Routiniers Schöne und Huntelaar erstmal auf der Bank sitzen. Das Hinspiel in München war 1:1 ausgegangen.

20:48 Uhr: Bei einem Sieg hätte der FC Bayern 16 Punkte - so viel wie noch kein deutsches Team zuvor in der Königsklasse.

20:45 Uhr: "Es ist egal, ob man Erster oder Zweiter wird, der einzige Vorteil ist, dass man als Erster das zweite Spiele zu Hause spielt. Aber will wollen Erster werden", sagt Bayern-Trainer Kovac ins Sky-Mikrofon.

20:36 Uhr: Zwei Profis sind bei Ajax in der Startelf dabei, an denen der FC Bayern interessiert ist und die er sich heute Abend bestimmt besonders anschauen wird: ​​​​de Ligt und de Jong.

Amsterdam: Onana - Mazraoui, de Ligt, Wöber, Tagliafico - Blind - de Jong, van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres.

Die Bayern spielen personell so wie auch die letzten zwei Pflichtspiele. Heißt: Kimmich und Goretzka bilden die Doppel-Sechs, Müller soll Lewandowski die nötigen Freiräume schaffen.

Bayern: Neuer - Rafinha, Jerome Boateng, Süle, Alaba - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Thomas Müller, Ribery - Lewandowski.

20:32 Uhr: Keines der beiden Teams kämpft hier noch um das Weiterkommen, beide stehen sicher in der K.o.-Runde. Aber: Es geht um den Gruppensieg. Den Münchenern, die zwei Punkte mehr haben, reicht ein Unentschieden dafür. Ajax muss gewinnen, um die Bayern noch von Platz eins zu verdrängen.

20:30 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!