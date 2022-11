Lithium: Südamerikas "Weißes Gold"

Salziges Naturschauspiel

Das metallhaltige Salzwasser wird aus unterirdischen Seen an die Oberfläche gepumpt, wo es verdunstet - so wie hier in einem Becken in der Atacama-Wüste in Chile. Übrig bleiben Salzlaken, die über mehrere Stufen weiterverarbeitet werden. Das fertige Lithium wird exportiert, vor allem nach China. Die Verarbeitung des Rohstoffs findet derzeit fast ausschließlich in der Volksrepublik statt.