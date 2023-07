Lisa Marie Presley: Todesursache jetzt bekannt

Warum musste Lisa Marie Presley so früh sterben? Lange wurde gerätselt, jetzt teilte die Gerichtsmedizin mit, es handle sich um eine natürliche Todesursache: Sie starb an den Spätfolgen einer Operation gegen Übergewicht.

Als Lisa Marie Presley im Januar 2023 in ihrem Haus in Calabasas, einem Promi-Vorort von Los Angeles, starb, gab es viele Spekualtionen über die Ursache. Jetzt wurde bekannt, dass die Tochter des einstigen Rock'n'Roll-Stars Elvis Presley an den Spätfolgen einer Operation gegen Übergewicht gestorben ist. Die Gerichtsmedizin des Landkreises Los Angeles nannte als Ursache einen "Dünndarmverschluss, der durch Narbengewebe verursacht wurde, das sich nach einer vor Jahren erfolgten bariatrischen Operation entwickelt hatte". Demnach sei Lisa Marie Presley eines natürlichen Todes gestorben.

Als "bariatrische Operationen" werden chirurgische Eingriffe zur Gewichtsabnahme bezeichnet. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Magenverkleinerung oder einen Magenbypass handeln. Presley war am 12. Januar leblos in ihrem Haus gefunden worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort später für tot erklärt.

Beerdigung auf Graceland

Vor fast einem halben Jahr wurde Lisa Marie Presley auf Graceland beigesetzt, dem ehemaligen Anwesen ihres Vaters in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Auch das Grab von Elvis Presley befindet sich dort. Der Gedenkveranstaltung wohnten neben ihrer Familie, Freunde und Fans sowie Schaulustige bei. Lisa Marie Presleys Mutter, Priscilla Presley, dankte allen Anwesenden für ihr Kommen. Sie sagte: "Unsere Herzen sind gebrochen, Lisa, und wir lieben dich alle."

Der US-amerikanische Sänger und Gitarrist Billy Corgan sang bei der öffentlichen Trauerfeier für Lisa Marie Presley Bild: Jason Kempin/Getty Images

Lisa Marie war das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley. Sie brachte als Sängerin drei Alben heraus. In der Vergangenheit sorgte sie außerdem mit einer anderthalbjährigen Ehe mit Pop-Ikone Michael Jackson und einer nur drei Monate währenden Ehe mit US-Schauspieler Nicolas Cage für Schlagzeilen. Lisa Marie Presley hinterlässt drei Kinder - die bereits erwachsene Schauspielerin Riley Keough und minderjährige Zwillinge. Ihr Sohn Benjamin Keogh hatte sich mit 27 Jahren im Juli 2020 das Leben genommen.

vg/suc (AFP, dpa)