Linkspolitikerin Castro bei Wahl in Honduras vorne

Bei der Präsidentschaftswahl in Honduras liegt die Kandidatin der Linken, Xiomara Castro, nach ersten Stimmauszählungen in Führung. Die 62-Jährige wäre die erste Frau an der Staatsspitze des lateinamerikanischen Landes, das unter Armut, Korruption und Bandengewalt leidet.