Linkshänder, Linksfüßer, Linksküsser?

Was Mensch und Tier verbindet

Symbiose zwischen Mensch und Tier

Mützen, Schals, Pullover - all das wird aus der Wolle von Schafen gewonnen. So manches Lamm landet auch mal im Kochtopf. Also ist wieder der Mensch vorrangig der Nutznießer dieser Beziehung. Dennoch bilden Mensch und Nutztier eine Symbiose - durch Züchtung, Nutzung und Bedürfnisse beider Seiten kann oder will inzwischen wohl keiner von beiden mehr ohne den anderen leben.

Autorin/Autor: Elisabeth Yorck