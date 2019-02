Lindsey Vonn verabschiedet sich mit Bronze

Lindsey Vonn - eine Bilderbuchkarriere endet

Jede Menge Kristallkugeln

Die Saison 2009/10 beendet Vonn zum dritten Mal in Folge mit dem Gesamtweltcup-Sieg. Außerdem feiert sie beim Saisonabschluss in Garmisch mit ihren zwei Olympia-Medaillen, den dritten Weltcup-Gesamtsieg in Folge in der Abfahrt, den zweiten Weltcup-Gesamtsieg in Folge im Super-G und den ersten Weltcup-Gesamterfolg in der Super-Kombination. Vier Weltcups in einer Saison schaffte vor ihr niemand.