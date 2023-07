Linda Caicedo sorgt für Aufsehen bei der WM 2023

Es gibt Momente im Fußball, in denen die Welt innehält und aufhorcht. Momente, wie Linda Caicedo sie beim 2:1-Sieg gegen Deutschland erlebt hat. Ihr erstes WM-Turnier könnte nicht viel besser laufen: zwei Spiele, zwei Siege und zwei sehenswerte Tore. Der Name Caicedo ist derzeit der heißeste im Frauenfußball. "Sie ist eine ganz besondere Spielerin", sagte Kolumbiens Torhüterin Catalina Perez der DW und ergänzte: "Sie haut einen einfach um."

Die Tatsache, dass Caicedo ihr Können auf der Weltbühne zeigen kann, ist für sich schon ein Wunder. Mit nur 15 Jahren wurde ihre Welt auf den Kopf gestellt. "Viele Leute wissen nicht, was sie alles durchgemacht und überwunden hat. Zu sehen, wie sie strahlt und so viel Licht ins Dunkel bringt, ist großartig. Sie hat es wirklich verdient", so Perez.

Kampf gegen den Krebs

Sie gewann in der kolumbianischen Liga "Aguila Femenina" mit ihrem Klub "America de Cali" im Jahr 2019 den Titel, sie führte die Torschützenliste an und gab im Alter von nur 14 Jahren ihr Länderspieldebüt. Doch dann wurde bei ihr im März 2020 Eierstockkrebs diagnostiziert. "Damals dachte ich nicht, dass ich wegen all der Behandlungen und Operationen, die ich über mich ergehen lassen musste, wieder als Profi spielen könnte", so Caicedo gegenüber der FIFA.

Linda Caicedo (r.) debütiert 2019 im Alter von nur 14 Jahren bei ihrem Verein Bild: Juan Pablo Rueda Bustamante/ZUMA Wire/IMAGO

In einer Operation wurden ein Tumor und einer ihrer Eierstöcke entfernt, bevor sie sich einer sechsmonatigen Chemotherapie unterzog. "Psychisch war das ein sehr schwieriger Moment in meinem Leben. Ich bin für immer dankbar, dass es passiert ist, als ich noch sehr jung war. Ich konnte mich erholen, und ich hatte auch die Unterstützung meiner Familie. Und ich fühle mich jetzt sehr gut, denn durch das, was passiert ist, bin ich gewachsen. Ich bin dankbar und glücklich, hier zu sein."

Wenige Tage nachdem Caicedo für krebsfrei erklärt worden war, trainierte sie bereits wieder mit ihrem neuen Verein "Deportivo Cali" und gewann ihren den ersten Titel des Jahres 2021. In diesem Jahr ging Caicedo dann den nächsten Schritt und wechselte in die spanische Liga zu Real Madrid.

Drei Weltmeisterschaften in einem Jahr

Jetzt spielt sie mit Kolumbien bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Und für ihr Team dürfte es sich dort anfühlen wie eine Heim-WM angesichts der Unterstützung durch die Zuschauer. "Kolumbianer sind überall, sie vereinigen sich und sie sind einfach super unterstützend", freute sich Torhüterin Perez.

Rund 25.000 Fans strömten zum Spiel gegen Korea ins Stadion, und mehr als 40.000 waren es beim Sieg gegen Deutschland. Ein Großteil war dabei ganz klar auf Seiten der Kolumbianerinnen und der größte Jubel galt bei beiden Spielen dem Wunderkind Caicedo.

Die kolumbianischen Fans unterstützen ihre Mannschaft bei jedem Spiel Bild: Bianca De Marchi/AAP/IMAGO

Ihre Popularität in ihrem Heimatland hat einen guten Grund: Die Stürmerin hat sich mit ihren Leistungen bei der Copa América Femenina 2022 auf heimischem Boden ins öffentliche Bewusstsein gespielt. Kolumbien verlor zwar das Finale gegen Brasilien mit 0:1, aber Caicedo wurde zur Spielerin des Turniers gewählt. Einen Monat später nahm sie an der U-20-WM in Costa Rica teil und erzielte zwei weitere Tore für ihr Land. Bei der U-17-Weltmeisterschaft im Oktober in Indien, bei der Kolumbien im Finale mit 0:1 gegen Spanien unterlag, war sie mit drei Toren die beste Torschützin.Und jetzt sorgt sie bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland für Furore.

"Es ist meine erste Weltmeisterschaft mit der A-Nationalmannschaft und ich möchte jeden Moment ohne Druck genießen. Ich weiß, wie jung ich bin und dass ich noch viel lernen und Erfahrung sammeln muss", sagte Caicedo. Doch das Tor gegen Deutschland zählt zu den schönsten im bisherigen Turnierverlauf. Es war der Moment, in dem ein Star geboren wurde, als sie die deutsche Abwehr austanzte und mit einem herrlichen Schuss ins obere Eck traf.

Burnout-Sorgen inmitten einer gehypten Zukunft

In diesem Alter und in Anbetracht ihres hohen Arbeitspensums gibt es auch Anlass zur Sorge. Ein Schwächeanfall beim Training der Kolumbianerinnen ließ die Frage aufkommen, ob der kolumbianische Fußball es wirklich nötig hat, dass seine junge Spielerin innerhalb von zwölf Monaten an vier großen Turnieren in drei verschiedenen Altersklassen teilnehmen muss.

Linda Caicedo wird auf dem Platz beim Spiel gegen Deutschland behandelt Bild: Mark Evans/AAP/IMAGO

Im September beginnt sie ihre erste Saison im europäischen Fußball bei Real Madrid, wo sie auch unter der Woche in der Champions League spielen wird. Natürlich will die Spielerin selbst nur das tun, was sie am meisten liebt: Fußballspielen. Und angesichts ihrer eigenen perspektivverändernden Krebserkrankung ist sie in der besten Position, um ihren eigenen Weg zu bestimmen.

"Ich glaube, meine Stärken sind meine Bescheidenheit und meine Fröhlichkeit", so Caicedo gegenüber der FIFA. "Meine Stärken auf dem Spielfeld sind, dass ich mit der Gabe, die Gott mir gegeben hat, ich selbst sein kann, dass ich Spaß habe, was das Wichtigste ist." Mit dieser Leidenschaft und diesem Elan wird sie ihre Fans auf der ganzen Welt noch viele Jahre lang begeistern.