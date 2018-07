Liebestempel Taj Mahal macht Richtern Sorge

Wie die "Times of India" berichtete, warfen die Juristen der Zentral- sowie der Lokalregierung "Lethargie" und "Gleichgültigkeit" vor. "Entweder wir schließen den Taj, oder wir reißen ihn ab, oder wir restaurieren ihn".

Im Mai hatte sich das Oberste Gericht über die Farbe des Mausoleums besorgt geäußert. Wegen der massiven Luftverschmutzung in und um die Stadt Agra, wo der Taj Mahal steht, habe sich dessen Marmorfassade von Perlweiß zu einem grünlichen Braun verändert, klagten die Richter.

Auch für Frankreichs Präsident Macron und Ehefrau Brigitte stand im März 2018 ein Besuch im Liebestempel in Agra auf dem Programm

Acht Millionen Besucher jährlich zieht das Mausoleum an. Doch der Standort des legendären Grabmals am Südufer des Yamuna-Flusses bereitet zunehmend Probleme. Die Insekten, die in dem stinkigen Flussbett brüten, hinterlassen auf dem historischen Bauwerk grüne Flecken. Zudem färbt die dreckige Luft der Millionenstadt Agra den majestätischen Marmorbau ein.

Weil der Yamuna fast ausgetrocknet ist, fürchten Experten außerdem um die Stabilität des Gebäudes, dessen Fundament aus Holz besteht. Mit fallendem Grundwasserspiegel könnte das Meisterwerk islamischer Kunst irgendwann einmal in den Boden versinken.

is/ks (epd)