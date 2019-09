Lieben Sie das Gärtnern – ob draußen oder auf dem Balkon?

Viele von Ihnen haben uns diese Woche Fotos geschickt, auf denen Sie beim Gärtnern zu sehen sind, ob draußen im eigenen Garten, auf dem Balkon oder in Ihrer Wohnung. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!



Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Jorgem Nuño aus Guadalajara in Mexiko.



Herzlichen Glückwunsch!