Liebe und Sex mit Behinderung | Folge eins

Sabine Hülfenhaus und Helmut Hermann sind ein Paar und genießen es, möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Gerne übernachten sie auch beieinander – aber in Sabines betreuter Wohngemeinschaft ist das oft gar nicht so leicht, denn ihre Mitbewohner kommen schon einmal einfach hinein in ihr Zimmer. Zum Glück hat Helmut eine eigene Wohnung. Konstantin Kluß dagegen ist Single, möchte das aber dringend ändern. Auf einer Online-Datingplattform für Menschen mit Beeinträchtigung macht er sich auf die Suche nach einer Partnerin. Wird das gelingen? Antworten gibt es in Folge zwei. Eine Reportage von Axel Rowohlt.