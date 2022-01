Global 3000

Libanon: Im Krisenstaat sollen wieder Zedern wachsen

Von den einstigen Zedernwäldern, für die der Libanon berühmt war, ist kaum noch etwas übrig. Waldbrände und unkontrollierte Abholzung haben sie zerstört. Für Naturschutz gibt es in dem Krisenstaat weder Zeit noch Geld. "Trees for Lebanon" will das ändern.