Seit 2007 startet der Brite in der Formel 1 und konnte seitdem sechsmal die Weltmeisterschaft in der Königsklasse des Motorsports gewinnen. Neben dem Sport setzt sich Hamilton für Menschenrechte und den Tierschutz ein.

Hamilton wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf und begann im Alter von acht Jahren mit dem Kartsport. Mit 13 Jahren wurde er beim Rennstall McLaren in das Nachwuchsprogramm aufgenommen. Über kleinere Formel-Serien arbeitete sich Hamilton hoch bis in die Formel 1.