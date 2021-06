Artenvielfalt im Meer in Gefahr

Der Hai hat einen schlechten Ruf. Er wird von vielen Menschen gefürchtet, oft endet er als Billigfisch in Imbissbuden. Dabei gehört der Hai zu den wichtigsten Meeresbewohnern, er sorgt für intakte Korallenriffe und sichert dadurch die Vielfalt des Lebens in den Weltmeeren.

Bedrohte Tierwelt auch zu Land

Die Abholzung der Regenwälder für Palmölplantagen wird den Orang-Utans in Indonesien zum Verhängnis, Faultiere in Suriname leiden unter der Ausbreitung von Städten und die Waldbrände in Australien werden zur Gefahr für die ohnehin bedrohten Koalas.

Ob zu Land, in der Luft oder im Wasser - es gibt kaum einen Lebensraum auf der Erde, den wir Menschen nicht negativ beeinflussen. Der Weltbiodiversitätsrat warnt, dass in den nächsten Jahrzehnten etwa eine Million Tier- und Pflanzenarten für immer aussterben werden, wenn sich nichts ändert. Und das ist noch konservativ geschätzt, denn noch immer wissen Expertinnen und Experten nicht, wie viele Arten es tatsächlich auf der Erde gibt. Viele Millionen, etwa in den Tiefen der Meere oder in den Weiten der Regenwälder, sind noch immer unentdeckt.



Artenschutz im Unterricht

Das Lernpaket #8 "Wo die wilden Tiere wohnen: Lebensräume bewahren” ist Artenschutz zum Durchstarten. Ob Klimawandel, Regenwaldverlust, Wilderei, Invasive Arten, Plastikverschmutzung oder Tourismus - wir beleuchten die wichtigsten Gründe für die Bedrohung von Wildtieren. Die Teilnehmenden lernen bedrohte Tierarten weltweit und in ihrer eigenen Region kennen und erfahren, wie sie selbst Tieren in Not helfen können. Ein Schwerpunkt des Lernpakets liegt auf Wildtier- und Aufzuchtstationen.

Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

Die Materialien sind für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geeignet und ermöglichen es Lehrkräften, das Thema "Wildtiere” spielerisch und interaktiv im Unterricht zu behandeln. Das Material kann kostenfrei zu nichtkommerziellen Zwecken eingesetzt werden.



Das Lernpaket umfasst:

- 1 Quiz mit 16 Bildkarten

- 1 Lernheft für Lehrende (für den Präsenzunterricht)

- 1 interaktives Arbeitsheft für Teilnehmende (für den Distanzunterricht)

- 7 Filme und 4 Artikel (alle Links zu den Beiträgen befinden sich im Lernheft und Arbeitsheft)

Für den Präsenzunterricht:

Bitte laden Sie das “Lernheft für Lehrende” für Ihre Unterrichtsvorbereitung herunter. Darin sind alle Arbeitsblätter als Kopiervorlage, samt erklärender Handreichungen mit Lösungen enthalten. Das “Lernheft für Lehrende” finden Sie unter "Downloads" als PDF-Datei.

Für den Distanzunterricht:

Laden Sie für Ihren Distanzunterricht zusätzlich zum “Lernheft für Lehrende” das interaktive “Arbeitsheft für Teilnehmende” im Bereich “Downloads” herunter. Sie können die PDF-Datei anschließend den Teilnehmenden z.B. als E-Mail-Anhang zusenden. Im “Arbeitsheft für Teilnehmende” befinden sich nur die Arbeitsblätter (ohne Lösungen). Die Teilnehmenden können alle Aufgaben eigenständig an einem Rechner bearbeiten, abspeichern und an Sie zurückmailen. Für das "Arbeitsheft für Teilnehmende" wird ein Programm zur Bearbeitung von PDF-Dateien benötigt - zum Beispiel der kostenfreie Adobe Acrobat Reader.



Schreiben Sie uns

Sie haben Fragen zu unseren Global Ideas Lernpaketen oder benötigen eine Printversion des vorliegenden Materials inklusive DVD? Wir freuen uns auf Ihre E-Mail: globalideas@dw.com