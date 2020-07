Blaues Gold - Unser Trinkwasser und der Klimawandel

Auf den ersten Blick scheint es genug Wasser für alle zu geben - unsere Erde ist zu zwei Dritteln mit Wasser bedeckt. Aber Wasser ist nicht gleich Wasser. Den größten Teil machen die salzigen Meere aus, gerade mal drei Prozent des weltweiten Vorkommens sind Süßwasser. Und davon ist der Großteil an den Polen als Eis gebunden. Entsprechend steht uns nur ein Bruchteil aller Wasservorkommen als Trinkwasser zur Verfügung. Und das wenige trinkbare Wasser ist ungleich verteilt. Während einige Menschen ihre Toiletten mit Trinkwasser spülen, sind für andere verschmutzte Flüsse, Seen oder Tümpel oftmals die einzige Trinkwasserquelle.



Verschärft wird das Problem durch den Klimawandel: Dürrezeiten und Trockenperioden machen zunehmend auch Regionen zu schaffen, in denen es bisher ausreichend Wasser gab. Und wenn es dann doch mal regnet, kann der ausgetrocknete Boden das Wasser nicht mehr aufnehmen.

Welche Lösungen gegen Trinkwassermangel gibt es? Was kann jede und jeder von uns selbst unternehmen? Das erfahren Sie in diesem Lernpaket.

Das Lernpaket umfasst:

1 Lernheft für Lehrende (inklusive Lösungen)

1 Arbeitsheft für Teilnehmende (ohne Lösungen)

15 Quizkarten

4 Videos und 4 Artikel

Die Materialien sind für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet und ermöglichen es Lehrkräften, das Thema Trinkwasser spielerisch und interaktiv im Unterricht zu behandeln. Sie können kostenfrei zu nichtkommerziellen Zwecken eingesetzt werden.

Für den Präsenzunterricht:

Bitte laden Sie das “Lernheft für Lehrende” für Ihre Unterrichtsvorbereitung herunter. Darin sind alle Arbeitsblätter als Kopiervorlage, samt erklärender Handreichungen mit Lösungen enthalten. Das “Lernheft für Lehrende” finden Sie auf dieser Seite untenstehend unter "Downloads" als pdf-Datei.

Für den online-basierten Unterricht (Homeschooling):

Laden Sie hierfür zusätzlich zum “Lernheft für Lehrende” das “Arbeitsheft für Teilnehmende” im Bereich “Downloads” herunter. Sie können die pdf-Datei anschließend den Teilnehmenden z.B. als E-Mail Anhang zusenden. Im “Arbeitsheft für Teilnehmende” befinden sich nur die Arbeitsblätter (ohne Lösungen). Die Teilnehmenden können alle Aufgaben eigenständig an einem Rechner bearbeiten, abspeichern und an Sie zurückmailen. Zur Bearbeitung des "Arbeitshefts für Teilnehmende" wird der Acrobat Reader benötigt, der kostenlos zum Download (externer Link) zur Verfügung steht.