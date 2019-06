Essen für die Tonne?

Eigentlich gäbe es genügend Essen für alle Menschen, rein rechnerisch müsste es keinen Hunger auf der Welt geben. Doch etwa ein Drittel aller weltweit produzierten Nahrungsmittel wird nie gegessen.

Das vorliegende Lernpaket beleuchtet die Ursachen und Auswirkungen von Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelverlusten. An welchen Stellen der Produktion geht was verloren? Wo werden die meisten Lebensmittel verschwendet und warum? Wie hängt das mit dem Klimawandel zusammen? Und wie kann ich selbst bei mir zu Hause dafür sorgen, dass weniger Lebensmittel in der Mülltonne landen?

Das Lernpaket umfasst:

1 Lernheft mit Arbeitsblättern und erklärenden Handreichungen

1 Poster (zum Ausdruck auf A3 oder auf A4)

6 Videos und 3 Artikel

Die Materialien eignen sich für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren und ermöglichen es Lehrkräften, das Thema Lebensmittelabfälle und die Folgen für die Umwelt im Unterricht zu behandeln. Sie können kostenfrei zu nicht-kommerziellen Zwecken eingesetzt werden.

Bitte laden Sie zunächst das Lernheft herunter. Darin finden Sie einen Überblick über alle im Lernpaket enthaltenen Module und Inhalte. Das Lernheft finden Sie unten auf dieser Seite unter "Downloads" als pdf-Datei.