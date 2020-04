Lecker Deutschland: Schwarzwälder Kirschtorte  

Seit gut einhundert Jahren krönt die Schwarzwälder Kirschtorte jede deutsche Kaffeetafel. Eine sahnig-selige Sünde, wirkt garantiert stimmungsaufhellend! Die Schwarzwälder Kirschtorte ist zweifellos der Star unter den deutschen Torten. Keine andere ist international bekannter. Der Reiseführer Lonely Planet nennt die Torte schlicht "Germany’s King of Kuchen".

Ein Stück vom Glück

Man liebt die Schwarzwälder Kirsch in China, den USA, Nordafrika oder Neuseeland. Nach Bedarf wird das Kirschwasser - ein hochprozentiger Obstbrand - weggelassen oder die Sahne durch Buttercreme ersetzt. Es gibt zahllose Varianten. Der Look bleibt gleich.

Die Torte besteht aus mehreren Schokoladen-Biskuitböden. Das ist der unschuldige Teil. Dann kommt das Kirschwasser, die Böden werden damit benetzt. Darauf lassen sich nun im Duett Sahne und Sauerkirschen nieder. Zum Schluss wird alles unter einen dicken Sahnehaube versteckt und mit Kirschen und Schokoraspeln dekoriert. Der Wiedererkennungseffekt ist enorm.

Gleich mehrere Konditoren reklamieren die Erfindung des Originals für sich. Josef Keller sowie Erwin Hildebrand - beides Baden-Württemberger.

Mit geübtem Griff hochstapeln - drei Böden sind ein guter Anfang

Die Sahnespur führt nach Triberg

Im idyllischen Ort Triberg wird das Erbe von Josef Keller hochgehalten. Konditormeister Claus Schäfer stellt hier nämlich den Tortenklassiker nach dem Originalrezept von 1915 her. Schäfers Vater war bei einem der beiden Schwaben, Josef Keller, in die Lehre gegangen und in die Feinheiten der Torten-Herstellung eingeweiht worden. Die Anleitung schrieb er gewissenhaft auf. Das Büchlein fand Sohn Claus eher zufällig, erkannte das Potential und erweckte das Rezept von 1915 viele Jahre später zu neuem Leben.

Und auch in Tübingen, wo Erwin Hildebrand im Café Walz 1930 seine Version der Sahnetorte präsentierte, weiß man um die Anziehungskraft der süßen Sünde. Und träumt von einem Schwarzwälder Kirschtortenmuseum.

So richtig populär wurde die Sahnetorte tatsächlich erst in den 1930er Jahren. In allen großen Städten des Alpenraums, aber auch in Berlin war sie plötzlich der Renner in den Konditoreien. Dafür gab es einen sehr praktischen Grund. Damals kamen die ersten elektrischen Kühlschränke auf den Markt. Zum ersten Mal war es möglich ohne großen Aufwand eine zuverlässige Kühlung zu garantieren. Und die braucht jede Sahnetorte, sonst fällt sie gnadenlos in sich zusammen. Der Kühlschrank hat dem Siegeszug der Schwarzwälder Kirsch den Weg geebnet.

Kulinarisches Kulturgut

Der Bollenhut ist das Markenzeichen des Schwarzwalds, obwohl er nur in drei Dörfern getragen wird

Die Kirschtorte ist im Schwarzwald mehr als Backwerk, sie ist Kulturgut. Es werden gerne Vergleiche zu Natur und Brauchtum bemüht, um zu untermauern, wie eng die Torte mit der Region verbandelt ist. Manche vermuten, dass die Schwarzwälder Tracht, insbesondere der Bollenhut Ideengeber für die Kirsch-Dekoration der Torte war. Die Schokoladenraspel sollen an die dunklen Wälder erinnern, die der Landschaft ihren Namen gaben. Und dann wären da noch die Kirschen und das Kirschwasser. Sowohl die frische als auch die alkoholische Variante sind im Schwarzwald fest verwurzelt. Kirschbäume fühlen sich hier wohl, die klimatischen Bedingungen sind perfekt. Und so spiegelt sich in den Zutaten für die Torte das Beste aus der Region wider.

Das Schönste am Frühling im Schwarzwald: die Obstbaumblüte

Torte als Tourismusfaktor

Die Torte und ihre Zutaten verleiten geradezu zu einer kulinarischen Entdeckungstour durch den Schwarzwald. Besonders reizvoll ist die Zeit der Kirschblüte im April. Eine Wanderung auf dem Kirschbaumpfad zwischen Sasbach und Riegel führt an endlosen Streuobstwiesen vorbei. Auch das Eggenertal ist für seine Blütenpracht bekannt. Und in Mösbach wird jedes Frühjahr an einem Sonntag im April ein großes Fest gefeiert, der Kirschblütenzauber. Dann öffnen Hofläden die Türen, bieten Likör- und Schnapsproben an, servieren kulinarische Köstlichkeiten und laden zu Wanderungen ein, bei denen man Wissenswertes über den heimischen Obstbau erfahren kann. Das Fest hätte dieses Jahr am 5. April stattfinden sollen, wegen der Corona-Pandemie ist es jedoch ausgefallen. Ein Ausflugstipp also für nächstes Jahr!

12.000 Klein– und Obstbrenner sind in Baden-Württemberg gelistet. Die Schwarzwälder Brennereien kreieren Obstbrände mit großer Leidenschaft. Der 14 Kilometer lange Rundwanderweg Brennersteig führt auch an Oberkirch vorbei. Hier kann man erleben, wie die Schwarzwälder "Leidenschaft" definieren: es gibt knapp 900 (!) Hausbrennereien. Verkostungen und Führungen, die Einblick in die Tradition der Brennkunst liefern, müssen momentan allerdings warten, bis der Tourismus zurückkehrt.

Vormerken sollten Sie sich einen Besuch im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach. Dort kann man live erleben, wie so eine mehrstöckige Schwarzwälder-Kirschtorte entsteht. Ein Profi demonstriert seine Kunst im Museumscafé, Verkostung inklusive. Es ist das Sahnehäubchen der Führung Kirschgeflüster, die Einblick in die Lebensbedingungen der Schwarzwaldbauern gibt. Eine schöne Verbindung von Kulinarik und Kultur.

Frisch, eingelegt, als Schnaps - Kirschen finden in der Küche des Schwarzwalds in allen Formen Verwendung

Wer macht die beste Torte im ganzen Land?

Und noch ein Veranstaltungstipp für den Terminkalender 2021. Hobbykonditoren und professionelle Zuckerbäcker treten jedes Frühjahr beim Schwarzwälder Kirschtorten Festival in Todtnauberg gegeneinander an. Das Festival ist nicht nur Wettbewerb, sondern auch ein Volksfest mit Musik und Kabarett, kulinarischen Verkostungen, Kursen in Marmeladenherstellung – und natürlich Kirschtortenkurse für jedermann. Alle Torten werden im Anschluss für einen guten Zweck verkauft.

Aber wo bekommt man nun die beste SKT, also Schwarzwälder Kirschtorte im Schwarzwald? Authentisch und hoch gelobt ist die der "Goldenen Krone" im Hochschwarzwald, in Sankt Märgen. Das Café wird von Frauen der Region bewirtschaftet, die sich zu einer Genossenschaft zusammengetan haben. Kein Koch, kein Konditormeister, kein Profi-Personal - hier sind rund 20 engagierte Frauen am Werk. Ihre gesammelte Erfahrung und Heimatverbundenheit spiegelt sich in der Kuchenauswahl wider. Die SKT, die hier auf den Tisch kommt, ist Legende.

Da niemand im Moment verreist, Restaurants und Cafés geschlossen sind, schlagen wir vor: Versuchen Sie es einfach selbst! Übernehmen Sie die Regie und bestimmen, wie viele Böden ihre Torte haben soll, wie viel und ob überhaupt Kirschwasser darauf kommt und wie hoch die Sahneberge werden. Vergessen Sie nicht, diese Torte macht glücklich!

Hier zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt wie’s geht (Downloads).