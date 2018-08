Leavenworth in den USA - Bayerischer geht's nicht

Rustikale Architektur, Lüftlmalerei und deutschsprachige Wegweiser lassen in Leavenworth echtes Bayern-Flair aufkommen. Touristen fahren in der Hauptstraße mit der Kutsche, trinken in den Wirtshäusern und Biergärten bayerisches Bier. Vor vielen Häusern wehen Fahnen mit weiß-blauem Rautenmuster. "Eine Million Besucher kommen deshalb jedes Jahr in unsere Stadt", schätzt Bürgermeisterin Cheri Farivar.

Die Stadt im äußersten Nordwesten der USA lebt vom weiß-blauen Brauchtum. Tatsächlich ist die bayerische Kultur ein Exportschlager. In Nord- und Südamerika gibt es Dörfer im Bayern-Stil. In China steht ein Nachbau von Schloss Neuschwanstein. Und das Münchner Hofbräuhaus hat mehr als ein Dutzend Kopien in den USA, China und Brasilien.

Auch in Leavenworth schenken Wirtshäuser Bier aus Bayern aus und bieten auf ihren Speisekarten Schnitzel und Sauerbraten, Roulade und Leberkäse an.

10 Dinge, die Bayern vom Rest Deutschlands unterscheiden Zum Träumen: die Märchenschlösser Viele Menschen auf der Welt denken, Deutschland sehe überall so aus wie auf diesem Bild. Kein Wunder: Schloss Neuschwanstein ist eines der meistfotografierten Motive Deutschlands. Die romantischen Schlösser von Bayernkönig Ludwig II. ziehen jedes Jahr Massen von Touristen aus aller Welt an - und sollen auch Walt Disney inspiriert haben.

10 Dinge, die Bayern vom Rest Deutschlands unterscheiden Riesen-Wies'n: das Oktoberfest Seit 1810 feiern die Münchner ihr Oktoberfest. Paradoxerweise findet der Hauptteil des Festes schon lange im September statt. Der Grund: das berüchtigte Münchner "Sauwetter". Mit rund 6 Millionen Besuchern jährlich gilt es als das größte Volksfest der Welt - und findet rund um den Globus Nachahmer. Das größte Oktoberfest-Imitat gibt's in China: Nach Quingdao pilgern etwa drei Millionen Besucher.

10 Dinge, die Bayern vom Rest Deutschlands unterscheiden Bayerischer Chic: die Trachten Die "feschen" (hübschen) Dirndl hängen mittlerweile auch bei vielen Nicht-Bayern im Schrank - dem Oktoberfest sei Dank. Keine andere deutsche Tracht hat es überregional - nein, weltweit! - zu einem solchen Erfolg gebracht wie Dirndl und Lederhosen. Verkaufsschlager sind dabei häufig die günstigen Massenanfertigungen - echte Trachten dagegen kosten ein kleines Vermögen und werden vererbt.

10 Dinge, die Bayern vom Rest Deutschlands unterscheiden Drei Streifen und eine Raubkatze: die Wiege des Sneaker-Booms Und noch mehr Mode kommt aus Bayern: Zwei Schuhmacher aus Herzogenaurach gründen 1924 die "Gebrüder Dassler Schuhfabrik". 1936 überzeugen sie den US-Athleten Jesse Owens, ihre Laufschuhe bei den Olympischen Spielen in Berlin zu tragen. Ein voller Erfolg. Später trennen sich die Brüder im Streit: Der eine gründet Adidas, der andere Puma. Sie sind die ersten global players der Sneakerbranche.

10 Dinge, die Bayern vom Rest Deutschlands unterscheiden Weiß-blau auf dem Kühler: BMW Ein weiterer Weltkonzern trägt den Freistaat sogar in seinem Namen: BMW steht für Bayerische Motoren Werke. Diese haben in München ihren Hauptsitz; verkauft werden die Autos auf der ganzen Welt. Das Weiß-Blau der Bayernflagge prägt das Logo, das auf jeder Motorhaube prangt - gleich über der charakteristischen BMW-Niere am Kühlergrill.

10 Dinge, die Bayern vom Rest Deutschlands unterscheiden Teil der Weltspitze: Der FC Bayern München Weiß-blau steht auch im Zentrum eines weiteren weltbekannten Logos: dem des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. "Mia san mia" - wir sind wir - sagen die Bayern und meinen damit: Wir sind die Besten. Im Fußball (hier: Robert Lewandowski) scheint das derzeit auch zu stimmen - zumindest national. Der letzte Champions-League-Titel ist allerdings schon fünf Jahre her.

10 Dinge, die Bayern vom Rest Deutschlands unterscheiden "Zuzeln" oder schneiden: die Weißwurst Böse (preußische) Zungen behaupten, die Bayern würden mit Vorliebe Fleischabfälle zu traditionellen Gerichten verarbeiten, aber das gilt eindeutig nicht für die Weißwurst. Diese Brühwurst wird nach strengen Vorgaben hergestellt. Kenner "zuzeln" (saugen) sie aus dem Darm, andere schneiden sie der Länge nach auf. Dann genießen sie ihr zweites Frühstück mit süßem Senf, Brezen und Weißbier.

10 Dinge, die Bayern vom Rest Deutschlands unterscheiden Gesellig: der Biergarten Im 19. Jahrhundert trank man in München vor allem untergäriges Bier, das kühl hergestellt und gelagert werden musste. Das ging am besten im Keller. Das Bier durfte von dort nur im Sommer direkt ausgeschenkt werden; man stellte dazu ein paar Bänke unter die Bäume - willkommen im Biergarten. Aus dieser Zeit stammt auch die noch immer verbreitete Regel, dass Gäste ihr Essen selbst mitbringen dürfen.

10 Dinge, die Bayern vom Rest Deutschlands unterscheiden Radikal natürlich: Nationalpark Bayerischer Wald Sieht gewöhnungsbedürftig aus, ist aber genau so gewollt: Im Nationalpark Bayerischer Wald darf die Natur so sein, wie sie eben ist. Wild und ungeschönt. Sturmschäden oder Schädlingsbefall werden nicht von Menschenhand reguliert. Das Resultat: ein echter Urwald. Der Nationalpark Bayerischer Wald wurde 1970 als erster Nationalpark Deutschlands gegründet. Er umfasst heute ca. 24.000 Hektar Land.

10 Dinge, die Bayern vom Rest Deutschlands unterscheiden Regionalpartei mit nationalem Gewicht: die CSU "Bayern ist die CSU, und die CSU ist Bayern." Das sieht aktuellen Umfragen zufolge zwar nur noch eine Minderheit der bayerischen Wähler so, dennoch: Die CSU stellt seit 1957 ununterbrochen den Ministerpräsidenten des Freistaats (hier Markus Söder mit Vorgänger Horst Seehofer). Bei Bundestagswahlen tritt sie in Bayern als "Schwesterpartei" der CDU an. CDU/CSU bilden im Bundestag eine Fraktion. Autorin/Autor: Katharina Abel



Warum ist gerade weiß-blauer Lebensstil gefragt?

"Die Bayern inszenieren sich gut. Das kommt an", fasst es Julia Lichtl, Volkskundlerin im Haus der Bayerischen Geschichte in München, zusammen. Was viele Menschen mit Bayern verbinden - Oktoberfest, Dirndl, Neuschwanstein - würde oft mit ganz Deutschland gleichgesetzt.

Das heutige Bayern-Bild ist im 19. Jahrhundert entstanden. Die Natur, Almhütten und Menschen in Trachten wurden wichtige Motive der romantischen Landschaftsmalerei. Oft haben auch Auswanderer solche Bilder gekauft und in ihre neue Heimat mitgenommen.

Hohenschwangau in Öl: Seen, Berge, weiß-blauer Himmel und ein fesches Paar

Die Landschaft ist einer der Gründe, warum Leavenworth zum bayerischen Dorf wurde. Anfang der 1960er-Jahre sei der Ort am Aussterben gewesen, erzählt Bürgermeisterin Farivar. Die Holzindustrie am Boden, Häuser mit Brettern vernagelt und Familien, die ihr berufliches Glück anderswo suchten. Eine Gruppe von Geschäftsleuten und Bürgern habe nach einem neuen Wirtschaftszweig gesucht.

Die Menschen fanden, die Region ähnele Bayern. Nach etlichen Diskussionen über den Ort und die Schönheit der Berge und des Tales habe festgestanden: "Das neue Motto für Leavenworth soll 'Das bayerische Dorf' werden."

Leavenworth erfand sich in den 1960ern neu - als "Das bayerische Dorf"

Einige Deutsche, die in der Stadt lebten, hätten maßgeblich am Design und der Umgestaltung der Häuser mitgewirkt. Heute lebt der 2000-Einwohner-Ort vom Tourismus.

Bayerische Bier: Getränk und Gefühl

Gemütlichkeit, Geselligkeit und Gastfreundschaft sind Aspekte, die Menschen aus dem Ausland am Bayern-Bild immer wieder aufs Neue begeistern. Der Ausschank von bayerischem Bier gehört untrennbar dazu. Mit Schuhplattler und Geranien an den Balkonen befeuerten die Bayern das Bild zusätzlich.

Wirtshaus in Manhattan, New York: Bayerische Kultur ist in den USA beliebt

Der Export der bayerischen Kultur - nach Leavenworth hat er funktioniert. Bürgermeisterin Farivar hat vor Jahren selbst Deutschland besucht. Was sie besonders beeindruckte? "Die schöne Natur und wie sauber die Städte waren."

uw/ fm, ks (dpa)