Lawinengefahr und Hochwasser

Schnee- und Regenfälle führen auch in dieser Woche weiter zu Problemen im Süden Deutschlands und in Österreich. Im Wintersportort Balderschwang in Bayern traf am Montagmorgen eine Lawine ein Hotel, verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die 300 Meter breite Lawine drückte die Fenster des Hotels ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten aber nicht sofort mit Räumungsarbeiten beginnen. Experten mussten zunächst klären, ob eine Gefahr durch weitere Schneebretter drohte.

Mittlerweile konnten die Hotelgäste befreit und anderweitig untergebracht werden. Bereits am Sonntag wurde die Zufahrt zur Gemeinde Balderschwang aufgrund der erhöhten Lawinengefahr gesperrt. Bewohner und Touristen können die an der Grenze zu Österreich liegende Ortschaft derzeit nicht verlassen. In den bayrischen Alpen herrscht aktuell die zweithöchste Lawinenwarnstufe.

Bundespolizei stellt Einsatzkräfte zur Verfügung

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) machte sich am Montag ein Bild von den Auswirkungen der anhaltenden Schneefälle in den bayrischen Alpen. "Das ist ein Signal, dass man in einer solchen Situation einfach zusammensteht", sagte Seehofer. Er besuchte Helfer und Einsatzkräfte in Berchtesgaden und Neukirchen am Teisenberg.

Die Bundespolizei stellt nun 230 Einsatzkräfte zur Unterstützung der Helfer in den tiefverschneiten Gebieten bereit. Der Landrat des Berchtesgadener Lands hatte die Bundespolizei schon am Samstag um Hilfe gebeten. In der Region gilt seit Tagen der Katastrophenfall.

In der Nacht vom Sonntag traten in Bayern außerdem mehrere Flüsse und Bäche über die Ufer und überfluteten teilweise Äcker und Wiesen. Die Behörden im oberfränkischen Landkreis Kulmbach warnten vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten. Auch Mittelfranken stellt sich auf steigende Wasserpegel ein. "Das Hochwasser kommt langsam", sagte eine Polizeisprecherin.

Im Norden Bayerns entspannte sich hingegen die Lage: Nach der Beseitigung umgestürzter Bäume und Schneelastentfernung von den Bäumen konnten die Straßen in das Wintersportgebiet Sankt Englmar wieder freigegeben werden. Das Skigebiet selbst bleibt jedoch vorerst geschlossen.

Höchste Lawinengefahr in Teilen Österreichs

In Österreich wurden nach erneut kräftigen Schneefällen mehr als 180 Straßen gesperrt, meldete der Sender ORF. Dutzende Orte seien deswegen nicht erreichbar. Die Lawinengefahr ist in einigen Regionen erneut gestiegen, in den Bundesländern Vorarlberg und Tirol wurde die höchste Warnstufe ausgerufen.

Mehrere Lawinen, teils sehr große, sind in Tirol bereits abgegangen. In den Vorarlberger Gebieten fielen seit Sonntag bis zu 100 Zentimeter Neuschnee, bis zu 50 Zentimeter werden am Montag erwartet. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik warnte zudem vor einem Temperaturanstieg. Gebietsweise soll es bis zu fünf Grad warm werden. "Mit der Erwärmung steigt die Auslösebereitschaft von spontanen trockenen Lawinen vor allem in mittleren und hohen Lagen deutlich an“, heißt es im Lagebericht des Lawinenwarndienstes.

Schnee, Lawinen und Überschwemmungen Es schneit und schneit und... regnet Schnee und kein Ende. Doch der soll nach Angaben der Metereologen in Regen übergehen. Seit Sonntag fielen in Tirol 60 bis 100 Zentimeter Neuschnee. Für diesen Montag rechnen die Experten mit weiteren 50 Zentimetern. Das einstweilige Ende der Schneefälle wird für Dienstag erwartet.

Schnee, Lawinen und Überschwemmungen Der Schnee muss runter An vielen Orten im Alpenraum, wie hier in Kirchdorf an der Krems, räumen hunderte Feuerwehrleute Schnee von den Hausdächern. Wegen der steigenden Temperaturen wird der Schnee immer schwerer und die Gefahr einstürzender Dachfirste immer größer. Neben der steigenden Lawinengefahr ist die Schneelast auf den Dächern das Hauptrisiko.

Schnee, Lawinen und Überschwemmungen Ein gefährlicher Job Hausdächer sind steil und verschneite Dächer rutschig. Doch es gibt keine Alternative: Der Schnee muss runter von den Dächern. Vor allem, wenn Regen droht: Denn Neuschnee wiegt je Kubikmeter lediglich 50 Kilo, nasser Altschnee manchmal das zehnfache. Das bringt manche Dachbalken an ihre Belastungsgrenze.

Schnee, Lawinen und Überschwemmungen Mit allen Mitteln Der Schnee muss weg. Egal, ob von den Dächern oder den Straßen und Wegen. Und so sind derzeit alle möglichen Fahrzeuge im Einsatz, um die weiße Pracht - oder besser gesagt, weiße Last - abzutransportieren. Am besten in den nächsten Fluss.

Schnee, Lawinen und Überschwemmungen Besorgter Bundesinnenminister Bundesinnenminister Horst Seehofer informiert sich in Berchtesgaden über die Situation nach den heftigen Schneefällen. Der zuständige Landrat hatte die Bundespolizei um Hilfe gebeten. In der Region gilt seit Tagen der Katastrophenfall. Jetzt sollen 230 Einsatzkräfte die örtlichen Helfer unterstützen.

Schnee, Lawinen und Überschwemmungen Verkehrshindernis Baum Unter der Schneelast brechen immer mehr Nadelbäume zusammen und knicken um. Hier blockiert eine umgestürzte Tanne die Schwarzwaldhochstraße in Baden-Württemberg. Straßenarbeiter müssen somit nicht nur den Schnee wegräumen, sondern auch die Bäume zersägen und abtransportieren.

Schnee, Lawinen und Überschwemmungen Eine Sisyphos-Arbeit Die Räumtrupps sind rund um die Uhr im Einsatz, um freie Straßen zu gewährleisten - und wenige Stunden später ist alles wieder zugeschneit. Eine Sisyphos-Arbeit für hunderte von städtischen Arbeitern. Aber laut Wettervorhersage ist endlich ein Ende in Sicht.

Schnee, Lawinen und Überschwemmungen Tauwetter Insgesamt ändert sich die Wetterlage: Nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage setzt vielerorts Tauwetter mit Regen ein. Die Schneemassen dürften dann langsam schwinden. Das bedeutet aber auch, dass immer mehr Wasser in die Bäche und Flüsse fließt.

Schnee, Lawinen und Überschwemmungen Nach dem Schnee kommt das Hochwasser Mehrere Flüsse und Bäche in Bayern traten über die Ufer. Vor allem in der Mitte und im Norden des Bundeslandes wurden schon Äcker und Wiesen überflutet. In Ober- und Mittelfranken warnt die Polizei vor Überschwemmungen. "Das Hochwasser kommt langsam", sagte eine Polizeisprecherin. Aber es kommt.

Schnee, Lawinen und Überschwemmungen Des einen Leid... .. des anderen Freud: Gerade Kinder sehen im derzeitigen Winterwetter eher die Vorteile. Denn was sind wachsende Schneelasten und Lawinen gegen Rodelbahnen und zünftige Schneemänner und -frauen? Autorin/Autor: Martin Muno



