Laute Debatten, laute Musik

Während Bulgarien im Angesicht des Ukraine-Krieges eine lautstarke Debatte über den Umgang mit Sowjet-Denkmälern führt, feiern Fans im norddeutschen Wacken eine Heavy-Metal-Messe mit 120 Dezibel.

Bild: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Wie Wacken zum Metal-Mekka wurde

Mit Gitarrenriffs und Tausenden Metalheads übertönt das Wacken Open Air jedes Jahr im Sommer den Sound der Kirchenglocken in einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Angefangen hat alles mit ein paar hundert Fans vor 33 Jahren.

Bild: Stringer/TASS/dpa/picture alliance

Abreißen oder stehenlassen?

Sowjet-Denkmäler in Osteuropa: Für die einen symbolisieren sie die Besatzung durch die Rote Armee, für andere den Sieg über Nazi-Deutschland. Die Debatte ist seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wieder entflammt. Besonders in Bulgarien.

