Lars Eidinger ist ein deutscher Theater- und Filmschauspieler. Als "Hamlet" wurde er an der Berliner Schaubühne gefeiert. Mit Maren Ades "Alle Anderen" gelang der Durchbruch auf der Kinoleinwand.

Seit 1999 ist Eidinger Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne - und wenn es nach ihm geht, soll es auch so bleiben. Der gebürtige Berliner (geb. 1976) ist seiner Heimatstadt und dem Theater treu, das ihn deutschlandweit mit Auftritten als nackter "Richard III" oder tätowierter Betrüger in Molières "Tartuffe" bekannt machte. Im Kino brillierte der Schauspieler unter anderem in "Alle Anderen", "Hell", "Die Blumen von gestern" und "Matilda".