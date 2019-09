Kunstwerke als Opfer

Angriff auf "Iwan den Schrecklichen"

Ein 37-jähriger schlug 2018 in der Moskauer Tretjakow-Galerie mit einem Metallpfosten auf Ilja Repins Gemälde "Iwan der Schreckliche und sein von ihm erschlagener Sohn am 16. November 1581" ein. Das Schutzglas ging zu Bruch, die Leinwand riss. Als Motiv gab der Mann an, er halte die Darstellung der Fakten im Bild für unglaubwürdig. Im Mai 2019 wurde er zu zweieinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt.