Die Goldschläger von Venedig – ein uraltes Handwerk.

Nur noch wenige Betriebe stellen Blattgold in Handarbeit her. In Venedig gibt es einen der letzten Goldschläger Europas. Hier entstehen aus Goldbarren hauchzarte Stücke Blattgold, die schon ein Windstoß zerstören kann.

Belgiens erste Pferdefischerin

Hoch zu Ross auf Krabbenfang: Nele Bekaert arbeitet als Pferdefischerin in Oostduinkerke an der belgischen Nordseeküste. Der seltene Beruf wird überwiegend von Männern ausgeübt.

Blauer wird´s nicht: die Tradition des Blaudrucks

Stoffe in der Technik des Blaudrucks einzufärben, ist ein altes Handwerk, das nur noch von Wenigen betrieben wird. Die traditionsreichen Muster inspirieren auch junge Designer. Ein Färber zeigt, wie es geht.

Die letzte traditionelle Fächermacherin von Paris

Die Französin Anne Hoguet beliefert Hollywood mit ihren Fächern. Luxuslabels gehören zu ihren Kunden. Und auch Karl Lagerfeld schätzte ihr Können. Doch das Kunsthandwerk der Fächermacher ist vom Aussterben bedroht.

Die Bayerische Hofglasmalerei "Gustav van Treeck"

In der Bayerischen Hofglasmalerei in München werden seit 1887 Glas- und Mosaikarbeiten in traditioneller Handwerkskunst angefertigt. Neben Restaurierungen ist die Manufaktur für ihre Designer-Editionen bekannt.

