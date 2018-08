Kunsthalle München: Reise zwischen Realität und Illusion

Kunsthalle München: "Lust der Täuschung"

"Richie’s Plank Experience" (2017) - Toast VR

Bei "Richie’s Plank Experience" gehen Besucher auf eine Reise in die Virtual Reality ein. Auf einer Holzplanke hoch über den Dächern einer animierten Stadt geht es auf den Abgrund zu. Was nicht fehlen darf: die VR-Brille, mit der man in die virtuelle Welt eintaucht. Die Arbeit verknüpft Elemente der Realität und Simulation und reiht sich ein in die Kunst der Täuschung.