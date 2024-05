Kunst mit vollem Körpereinsatz

Voller Körpereinsatz für die Kunst! Was die Werke der britisch-ghanaischen Künstlerin Adelaide Damoah mit der chronischen Erkrankung Endometriose zu tun haben, dazu später mehr. Aber erst einmal: Weshalb nutzt sie ihren Körper als Pinsel? Das Malen an sich ist ein körperlicher Prozess. Beim Malen tauche ich komplett ab, es hat mir immer Kraft gegeben. Die Performances sind für mich ein wichtiger Weg, mir meinen Köper zurückzuerobern und etwas zu schaffen, das die Leute hoffentlich bewegt. Während Adelaide früher die Farbe direkt auf ihrem Körper aufgetragen hat, nutzt sie heute eine andere Technik. In ihrem Atelier in London erstellt sie mit ihren Armen einen durchsichtigen Abdruck auf Papier und siebt dann die Farbpigmente darauf. Ich verwende Shea-Butter aus Ghana. Die ist gut für die Haut, und so mache ich mir meine Haut bei der Arbeit nicht kaputt. Aber noch wichtiger ist, dass ich das Ergebnis so interessanter finde. Das Londoner Kunstzentrum Somerset House im Herbst 2023. Im Rahmen der African Art Fair werden die Werke von 170 Künstlerinnenn und Küstlern aus afrikanischen Ländern und der afrikanischen Diaspora gezeigt. Auch Adelaide ist vertreten. Warum ist ihr die Präsenz gerade in dieser Ausstellung so wichtig? Diese Kunstmesse ist so wichtig für schwarze Künstler, weil viele von uns auf den meisten großen Messen nicht vertreten sind. Daher ist das hier eine großartige Möglichkeit, unsere Arbeit einem internationalen Publikum zu präsentieren, im Herzen der Kunstwelt, in London. Und es fühlt sich für mich wie Zuhause an. Es ist etwas besonderes für mich. In London als Kind ghanaischer Eltern geboren und aufgewachsen studierte Adelaide angewandte Biologie, und arbeitete in der Pharmaindustrie. Weshalb hat sie sich entschlossen, hauptberuflich als Künstlerin zu arbeiten? Im Jahr 2000 bekam ich die Diagnose Endometriose, und diese Krankheit macht mir immer wieder zu schaffen. Das einzig Gute daran war, dass ich endlich die Zeit hatte, mich meiner wahren Liebe, der Kunst, zu widmen. 2005 begannen die Leute, meine Arbeiten zu kaufen. 2006 traf ich dann die Entscheidung, die Pharma-Industrie endgültig zu verlassen und mich 100 Prozent auf die Kunst zu konzentrieren. Und wie hat es Adelaide geschafft, mit den chronischen Schmerzen der Unterleibserkrankung Endometriose klarzukommen und sich künstlerisch mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen? Der Schmerz und meine Erfahrung damit wirken wie eine Art Druckmittel auf mich, das mich antreibt. Da ist dieser ständige Kampf mit meinem Körper, stark zu bleiben, damit ich weiterhin mein Leben so leben kann, wie ich es möchte. Bei einem ihrer regelmäßigen Besuche in Ghana findet Adelaide Fotos von ihren Vorfahren, die sie in ihrer Kunst mit Symbolen, Texten oder Objekten wie Spitze aus der Kolonialzeit kombiniert. Dabei arbeitet sie jetzt hauptsächlich mit der Technik der Cyanotypie. Wie funktioniert das? Das ist eine sehr alte Fototechnik, bei der man zwei Chemikalien miteinander vermischt. Dann bestreicht man das Papier damit, lässt es in der Dunkelkammer trocknen, und belichtet zum Schluss das Negativ mit UV-Licht. Bei diesem Verfahren hat das Ergebnis immer die Farbe blau. Adelaide benutzt eine Technik, die sie selbst entwickelt hat, damit ihre Bilder so bunt werden - ein gut behütetes Geheimnis. Für ihre Gemälde und Performances ist ihr Körper ein wichtiges Utensil. Dass sie einmal - trotz ihrer Krankheit - von ihrer Kunst leben kann, hätte sie in ihren ersten Berufsjahren nie gedacht. Dass die Kunst nun in der Tat mein Leben ist, klingt absurd. Wirklich, ein wahr gewordener Traum. Adelaide Damoah versteht ihre Kunst als eine Reise der Heilung, die den Betrachter auch zum Nachdenken anregen soll.