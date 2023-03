Kunst gegen Krieg

Währenddessen stemmen sich Künstler in der Ukraine dem Krieg in ihrem Land entgegen.

Krieg kennt keine Helden

Wie macht man einen Antikriegsfilm, ohne das Schlachten mit Action-Bildern zu heroisieren? Eine Antwort gibt die Neuverfilmung von Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“. Gekrönt mit vier Oscars, so viele wie noch nie für eine deutsche Produktion.

Kunst zum Überleben

Der Krieg gegen die Ukraine ist auch einer gegen ihre kulturelle Identität. Künstler des Landes halten dagegen, damit Kultur nicht das nächste Opfer wird. Wir treffen Menschen, deren Arbeit zum Überlebensmittel wird. Eine Reise von Kiew bis Berlin.

