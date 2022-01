Krise in Kasachstan: Darum wackelt Moskaus Verbündeter

Nichts deutete auf eine tiefe Krise hin, doch dann ging alles sehr schnell. In der westkasachischen Stadt Schangaösen protestierten am Sonntag hunderte Menschen gegen Preissteigerungen beim Autogas. Bis Mittwoch breiteten sich die Unruhen im ganzen Land aus, tausende Demonstranten gingen auf die Straßen. Die Proteste erfassten die größte Stadt und die ehemalige Hauptstadt Almaty, wo auch ein Präsidentenpalast angezündet wurde. Es gibt Berichte über gestürmte Verwaltungen, angezündete Polizeiautos, entwaffnete Polizisten, Schüsse und Explosionen. Präsident Kassym-Schomart Tokajew zeigte überraschend Verständnis für die Ursache der Proteste und kündigte Nachbesserungen an, seine Regierung trat zurück. In einigen Regionen wurde Ausnahmezustand ausgerufen, doch die Lage bleibt unübersichtlich.

Brennende Polizeiautos in Almaty

Eins steht bereits fest: Es ist die größte politische Krise in der zentralasiatischen Republik, die bisher den Ruf einer stabilen Autokratie hatte. Die Konsequenzen dürften weit über Kasachstan zu spüren sein, denn es handelt sich um einen der engsten Verbündeten Russlands unter den postsowjetischen Staaten.

Steigende Preise, fehlende Energie

Die Proteste entzündeten sich in dem Ort, in dem es vor genau zehn Jahren bereits Unruhen gab. Schangaösen ist eine Stadt im ölreichen Westen Kasachstans, wo es im Dezember 2011 die bisher größten Unruhen im Land gab. Bei der Niederschlagung starben damals mehr als ein Dutzend Menschen. Der Ruf Kasachstans als eine friedliche und moderate Autokratie bekam Risse.

Reagierte auf die Proteste mit Entgegenkommen: Präsident Kassym-Schomart Tokajew

Damals waren niedrige Löhne der Auslöser für die Proteste. Diesmal war es die seit Jahresbeginn geltende Verteuerung beim Gas an Tankstellen. Der Preis für den beliebten Kraftstoff wurde zu Jahresbeginn verdoppelt. Die inzwischen zurückgetretene Regierung erklärte das mit gestiegener Nachfrage und nicht ausreichender Produktion.

Doch es kriselte in Kasachstan schon länger, vor allem im Energiesektor. Zum Beispiel produzierte das Land im vergangenen Jahr nicht genug Strom, es kam zu Notabschaltungen. Kasachstan bekam zusätzliche Stromlieferungen aus Russland und plant den Bau seines ersten Atomkraftwerks. Auch Lebensmittelpreise sind so gestiegen, dass die Regierung im Herbst ein Ausfuhrverbot etwa für Rinder, Kleinvieh, Kartoffeln und Karotten einführen musste.

Ein Land im Machtübergang

Die Krise trifft Kasachstan mitten im politischen Machtübergang. Die einst flächenmäßig zweitgrößte Sowjetrepublik wurde fast drei Jahrzehnte lang vom ersten Präsidenten Nursultan Nasarbajew autoritär regiert. Der einstige kommunistische Republikchef und Parteiführer prägte das Land stark und sorgte auch mit Hilfe westlicher Investoren im Öl- und Gassektor für relativen Wohlstand. Nasarbajew ließ unter anderem die Hauptstadt aus Almaty im Süden an der Grenze zu Kirgisistan weiter nach Norden in die neu gegründete Stadt Astana verlegen, die zu seiner Ehre in Nur-Sultan umbenannt wurde.

Der heute 81-Jährige war der dienstälteste Herrscher im postsowjetischen Raum, als er im März 2019 seinen Rücktritt ankündigte. Einer der Gründe sei seine angeschlagene Gesundheit gewesen, verriet Nasarbajew in einer Dokumentation, die im Dezember ausgestrahlt wurde. Beobachter gehen davon aus, dass er vor allem Machtkämpfe um sein Erbe vermeiden wollte.

Die Präsidenten von Kasachstan, Russland und Belarus: Nasarbajew, Medwedew und Lukaschenko (v.r.n.l.) beschließen 2011 die Eurasische Wirtschaftsunion

Kassym-Schomart Tokajew wurde neuer Präsident, Nasarbajew behielt bis vor kurzem einige Machtzügel in der Hand. Als "Jelbasy" ("Führer der Nation") blieb der Ex-Präsident Chef des mächtigen Sicherheitsrates und der regierenden Partei Nur-Otan. Erst im November 2021 kündigte Nasarbajew an, auch die Parteiführung an den 68-jährigen Tokajew abgeben zu wollen. Den Posten an der Spitze des Sicherheitsrates übernahm Tokajew vor dem Hintergrund der Proteste am Mittwoch.

Moskau beobachtet die Krise in Kasachstan

Nasarbajews Plan eines schrittweisen Machtübergangs gerät nun unter Druck und wird in anderen früheren Sowjetrepubliken genau beobachtet werden, vor allem in Russland. Kasachstan gilt als der zweitengste Verbündete Moskaus in der eurasischen Region nach Belarus. Nach den oppositionellen Protesten 2020 in Belarus wackelt erneut ein Schüsselland, mit dem Moskau besonders eng wirtschaftlich und politisch zusammenarbeitet.

Russland, Belarus und Kasachstan waren 2010 Gründungsmitglieder der Zollunion, eines ambitionierten Integrationsprojekts des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Daraus ist 2015 die Eurasische Wirtschaftsunion entstanden, der auch Armenien und Kirgisistan angehören. Putin und Nasarbajew haben ein sehr vertrauliches Verhältnis und trafen sich zuletzt beim Treffen der Nachfolgestaaten der Sowjetunion, dem GUS-Gipfel in St. Petersburg Ende Dezember.

Bisher reagierte Moskau zurückhaltend auf die Krise in Kasachstan. Das Außenministerium in Moskau rief zum Dialog auf. Bei Protesten in Belarus verhielt sich Russland zunächst ähnlich, zeigte sich aber dann bereit, mit Polizeikräften zu helfen, Proteste niederzuschlagen. Ob es auch in Kasachstan zu einer solchen Geste aus Moskau kommt, ist unklar.