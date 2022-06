Kann jemand vom Krieg sprechen, der noch nie im Krieg war? Ist Krieg die Regel, oder die Ausnahme in dieser Welt? Kann man von Frieden ohne Krieg sprechen? Ist Krieg ein Mittel der Politik? Michel Friedman und der Militärhistoriker Sönke Neitzel debattieren darüber.

Prof. Sönke Neitzel ist Militärhistoriker und forscht unter anderem zur Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Internationale Bekanntheit erlangte er mit der Analyse abgehörter Gespräche deutscher Wehrmachtssoldaten in dem Buch Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben in Kollaboration mit Harald Welzer. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine mahnt Neitzel die um die Wehrhaftigkeit der deutschen Bundeswehr.

Sendezeiten:

DW Deutsch

SA 25.06.2022 – 06:45 UTC

SA 25.06.2022 – 10:45 UTC

SO 26.06.2022 – 14:15 UTC

MI 29.06.2022 – 02:45 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 25.06.2022 – 10:45 UTC

SO 26.06.2022 – 20:45 UTC

MI 29.06.2022 – 02:45 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4| Sao Paulo UTC -3