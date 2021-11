Euromaxx

Krieg und Kunst – die Werke von Petrit Halilaj

Der Künstler Petrit Halilaj verarbeitet in seinen Werken Kriegserlebnisse. Im britischen St. Ives zeigt eine Ausstellung Bilder, die der Kosovare als 13-jähriger in einem Flüchtlingslager in Albanien gemalt hat.