Krieg, Corona, Krisen und ein Lichtblick?

Krieg: Lieferchaos bei ukrainischem Weizen

Tonnen an Getreide stecken an der polnisch-ukrainischen Grenze fest. Weizen, der gebraucht wird in Europa, Afrika und Asien. Doch der Transport über Land per LKW oder Bahn ist kompliziert und zeitraubend. Das treibt den Preis nach oben.

Gasstopp trifft auch die Windenergie

Das größte Stahlwerk Europas hat ein Problem. Es braucht viel Gas, um etwa riesige Stahlringe für Windkraftanlagen zu gießen. Aber Gas wird immer teurer und Russland könnte den Gashahn abdrehen. Dann würde die Industrieanlage zur Industrie-Ruine.

Rückzug aus China? Der Motor stottert.

Rückzug aus China? Politischer Druck und die strenge Corona-Politik hat viele Unternehmen in China zum Umdenken gebracht. Lohnt es sich noch, so stark wie bisher in dem Land zu investieren? Ein Gespräch mit dem China-Kenner Jacob Gunter.

Rezession – ein reinigendes Gewitter?

Ökonomen warnen vor der Rezession: Firmen gehen pleite, Arbeitsplätze verloren. Doch eine Rezession kann auch ein reinigendes Gewitter sein: Firmen, die nicht überlebensfähig sind, werden aus dem Wettbewerb genommen. Und danach kommt der Aufschwung.

Teruel – Wiederbelebung eines Flugzeugfriedhofs

Eingemottete Flugzeuge in langen Reihen. Das spanische Teruel ist in der Pandemie zur Endstation für millionenteure Jets geworden. Doch gerade holt Deutschlands größte Fluglinie wieder einige Maschinen aus dem Winterschlaf. Ein Hoffnungsschimmer.

Sendezeiten:

DW Deutsch

MI 27.07.2022 – 08:03 UTC

MI 27.07.2022 – 13:03 UTC

MI 27.07.2022 – 17:03 UTC

MI 27.07.2022 – 19:30 UTC

DO 28.07.2022 – 02:45 UTC

DO 28.07.2022 – 15:03 UTC

FR 29.07.2022 – 00:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

MI 27.07.2022 – 13:03 UTC

MI 27.07.2022 – 17:03 UTC

MI 27.07.2022 – 19:30 UTC

DO 28.07.2022 – 02:45 UTC

DO 28.07.2022 – 10:30 UTC

DO 28.07.2022 – 15:03 UTC

FR 29.07.2022 – 00:00 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3