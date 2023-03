Kreuzmomente zwischen Abgrund und Gipfel

An Karfreitag denken Christinnen und Christen an Jesu Tod am Kreuz. Für Jesu Begleiter damals war es der Nullpunkt. Ihre Hoffnungen auf bessere Zeiten waren erloschen. Auch heute blicken Menschen an Tiefpunkten auf das Kreuz: bei Verlust, Krankheit oder Sorgen über Kriege und Krisen. Worte und Musik dieses Karfreitagsgottesdienstes stellen sich diesen Fragen und Nöten. Sie finden Spuren und Momente, wo das Kreuz zum Hoffnungszeichen auf neues Leben wird. Drei Gemeindemitglieder erzählen von ihren Erfahrungen: Von Kreuzen an den Landstraßen, die zeugen von Unfall und plötzlichem Verlust. Ein weiterer berichtet, wie Kinder auf das Kreuz reagieren und über den Tod sprechen. Eine Frau erzählt von einem Kreuzmoment anderer Art: Wenn sie nach dem Aufstieg auf einen Berg am Gipfelkreuz steht und über Täler und Höhen blickt.

Pfarrer Jörg Niesner verbindet in seiner Predigt die Passionsgeschichte Jesu mit seinen Erfahrungen als Notfallseelsorger. Er sagt: „Unser Leben bewegt sich zwischen Tiefpunkten und Höhenflügen. Bin ich nah an einem Nullpunkt? Oder geht es aufwärts zu den Höhen des Lebens? Das Kreuz Jesu umfasst alle diese Momente.“

Orgel und Cello geben im Karfreitagsgottesdienst den Ton an und erden mit ihrem warmen Klang. Sie interpretieren Stücke u.a. von Franz Schubert, Frédéric Chopin und des spanischen Cellisten Pablo Casals. Paul Gerhardts “O Haupt voll Blut und Wunden“ gehört zum Feiertag genauso wie neuere geistliche Lieder. Es singen die Gottesdienstbesucher, unterstützt und im Wechsel mit der Singgruppe der Kirchengemeinde. Viktoria Krastev spielt Violoncello. Die musikalische Leitung hat Dekanatskantorin Anja Martine. Sie spielt auch die Barockorgel der Stadtkirche.