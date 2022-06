Bobi Wine alias Robert Seentamu Kyagulanyi

Bobi Wine ist einer der populärsten Musiker Ostafrikas, der in seinen Songs kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um die Missstände in seiner Heimat Uganda geht. Internationale Berühmtheit erlangte er spätestens, als er 2021 als Kandidat für das Amt des Staatspräsidenten gegen Langzeitherrscher Yoweri Museveni antrat. Für das Global Media Forum der Deutschen Welle ist er nach Bonn gereist, um an einem von Kultur.21 ausgerichteten Panel teilzunehmen.

Schriftstellerin Stella Gaitano

"Kreative aus Afrika: Gehen oder Bleiben?" Bobi Wine diskutiert mit Schriftstellerin Stella Gaitano (Südsudan), Filmemacher Ike Nnaebue (Nigeria), der Fotografin Angèle Etoundi Essamba (Kamerun/Niederlande), dem Fotografen und Kurator Akinbode Akinbiyi (Großbritannien /Nigeria/ Deutschland) und Moderatorin Karin Helmstaedt. Welchen Beitrag können Künstler*innen leisten, um ihre Heimatländer voranzubringen?