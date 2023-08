Koranverbrennung: Wie viel Blasphemie ist in Europa erlaubt?

Die freie Meinungsäußerung und die Freiheit der Medien sind fest in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. Es gilt in demokratischen Gesellschaften, auch unliebsame Meinungen zu tolerieren, selbst wenn sie möglicherweise religiöse Gefühle verletzen. Das wirft aber immer wieder die Frage auf, was kritische oder spöttische Äußerungen über Glaubensinhalte dürfen und wie eine Gesellschaft damit umgeht. Ein Überblick über Provokationen gegen Religionsgemeinschaften und den Umgang mit Blasphemie in Europa.

Koranverbrennung in Schweden

In Schweden hat es allein in diesem Jahr schon mehrere Fälle gegeben, in denen Menschen einen Koran verbrannt haben. Auch für Donnerstag dieser Woche hatte ein Mann angekündigt, genau das tun zu wollen. Damit löste er schon vor der Aktion, bei der er das Buch schändete, aber nicht verbrannte, Proteste in vielen islamischen Ländern aus . Eigentlich hatte die Polizei Aktionen dieser Art noch im Februar dieses Jahres untersagt. Aber ein Gericht kassierte das Verbot der Verbrennung kurze Zeit später wieder. Die Richterin begründete ihren Schritt damit, dass das Verbot verfassungswidrig war. Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit sind geschützte Rechte in Schweden.

Als Reaktion auf die Ankündigung einer Koran-Verbrennung stürmten Demonstranten die schwedische Botschaft in Bagdad Bild: AHMED SAAD/REUTERS

So argumentierte dann auch die Polizei, als sie einen Gegenprotest genehmigte, bei dem Tora und Bibel verbrannt werden sollten. Eine Sprecherin erklärte, dass die Genehmigung sich nicht auf den Antrag beziehe, öffentlich Bibel und Tora verbrennen zu dürfen. Es gehe vielmehr darum, dass sie eine Versammlung genehmigten, bei der eine "Meinung" zum Ausdruck gebracht werde. Dies sei ein "wichtiger Unterschied".

Auch die jüngste Aktion von einem nach Schweden geflohenen Mann aus dem Irak, der ankündigte, den Koran in Stockholm verbrennen zu wollen, genehmigte die Polizei. Sie betonte jedoch, dass sie eine Genehmigung für öffentliche Versammlungen erteilt und nicht für die Inhalte dieser Versammlung. Tatsächlich leitete die Polizei nach einer seiner vergangenen Aktionen im Nachhinein ein Verfahren wegen "Hetze gegen eine ethnische Gruppe" ein, da der Protest nah an einer Moschee stattfand. Auch die UN verurteilten die Koranverbrennungen in Schweden und warnten vor einem "alarmierenden Anstieg öffentlicher Taten aus religiösem Hass". Gleichzeitig warnte der Menschenrechts-Kommissar der UN, Volker Türk, aber auch davor, die Meinungsfreiheit einzuschränken.

Halb nackt auf dem Altar des Kölner Doms

Auch in Deutschland ist die Meinungsfreiheit im Grundgesetz gesichert. So heißt es in Artikel 5, dass jeder das Recht hat, "seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern". Und dennoch gibt es Grenzen. Deutschland ist einer der wenigen europäischen Staaten, der Religionsgemeinschaften durch einen sogenannten Blasphemie-Paragrafen schützt. Bis zu drei Jahre Haft kann es für diejenigen geben, die eine Beschimpfung nutzen, die "geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören". Damit soll in Deutschland die Verhöhnung Gottes aber nicht pauschal unter Strafe gestellt werden, sondern Beleidigungen, die dem öffentlichen Frieden schaden. Der Paragraf 166 des StGB wird in Deutschland allerdings nur noch sehr selten angewandt.

Eine Femen-Aktivistin während der Weihnachtsmesse 2013 im Kölner Dom Bild: Elke Lehrenkrauss/dpa/picture alliance

2006 wurde zum Beispiel ein Rentner zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt, nachdem er als "Koran" etikettierte Klopapierrollen verteilte. Und im Jahr 2013 wurde eine Aktivistin zu einer Geldstrafe verurteilt, die ihren nackten Oberkörper mit den Worten "Ich bin Gott" bepinselte und auf den Altar des Kölner Doms sprang. Allerdings wurde sie lediglich wegen Störung der Religionsausübung belangt, nicht wegen Gotteslästerung verurteilt. So ist die Beleidigung des Propheten in der Regel kein Fall für die Gerichte und Gotteslästerung wird in Deutschland nur bei schwerwiegenden Folgen rechtlich bestraft.

Französische Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo"

2015 verübten zwei Islamisten ein Attentat auf die französische Satirezeitschrift "Charlie Hebdo". Hintergrund waren in der Zeitschrift veröffentlichte Karikaturen, die den Propheten Mohammed zeigen sollten und die Muslime weltweit in Empörung und Wut versetzten. Nur wenige Tage nach dem Anschlag auf die Redaktion, bei dem zwölf Menschen ums Leben kamen, trat der damalige Premierminister Manuel Valls vor die Nationalversammlung und erklärte, Blasphemie werde nie Teil der französischen Rechtsprechung sein.

Und auch der französische Präsident Emmanuel Macron verteidigte das Recht auf Blasphemie im Land. Zur Meinungsfreiheit gehört in Frankreich demnach auch, schreiben oder sagen zu dürfen, was andere als Gotteslästerung empfinden. Seit 1881 ist Blasphemie in Frankreich schon kein Delikt mehr. Das Land trennt bereits seit fast 120 Jahren strikt Staat und Kirche voneinander. Dieser Säkularismus galt als historischer Versuch, den Einfluss der Kirche im Land einzudämmen. Auch heute noch genießt das Prinzip hohe Akzeptanz in der französischen Bevölkerung.

Mohammed-Karikaturen in Dänemark

"Was darf Satire?", fragten sich die Dänen im Jahr 2005, als die Karikaturen-Serie der dänischen Zeitung "Jyllands-Posten" zum Islam für teils gewalttätige Proteste in der arabischen Welt sorgte. Und auch in anderen Ländern sorgte der Vorfall für eine Diskussion über die Kunst- und Meinungsfreiheit. Der damalige dänische Ministerpräsident distanzierte sich zwar von der Veröffentlichung der Karikaturen, verwies aber auch auf das Recht auf Presse- und Meinungsfreiheit, das in Dänemark einen hohen Stellenwert hat.

Noch bis 2017 hatte es in Dänemark ein De-facto-Gesetz gegen Blasphemie gegeben. Ähnlich wie in Deutschland heute haben auch dänische Behörden nur wenige Fälle strafrechtlich verfolgt. Unter anderem wurden in der Siebziger Jahren zwei Radio-Produzenten angeklagt, als sie ein Lied ausstrahlten, das sich über das Christentum lustig machte. Die dänisch-iranische Künstlerin Firoozeh Bazrafkan wurde 2014 angeklagt, als sie unter dem Titel "Blasphemie" zerschredderte Reste des Korans ausstellte. Damals sagte sie: "Ich möchte Menschen weiterhin daran erinnern, dass es in Ordnung ist, anderer Meinung zu sein." In beiden Fällen wurden die Angeklagten freigesprochen. Im Jahr 2017 wurde das Gesetz gegen Blasphemie schließlich aufgehoben.

Polen: Die Madonna mit dem Regenbogen

Polen gilt als ein sehr katholisches Land, in dem die Kirche noch immer großen Einfluss auf das öffentliche Leben ausübt. Die polnische Verfassung garantiert die freie Meinungsäußerung ebenfalls. In den vergangenen Jahren sahen sich vor allem Künstler immer wieder mit Anklagen wegen Blasphemie konfrontiert.

Protestaktion im polnischen Plock anlässlich des Prozesses gegen drei Frauen wegen Verbreitung der "Regenbogen-Madonna" Bild: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance

Im Jahr 2019 sorgte besonders ein Heiligenschein der Madonna in den Farben der LGBT-Bewegung für Aufruhr. Landesweit gingen Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft gegen drei junge Frauen ein, die das Bildnis verbreitet hatten. Der Vorwurf: Sie hätten mit dem Madonna-Bildnis in Regenbogenfarben die Gefühle Gläubiger verletzt. Dies gilt in Polen als Straftat und kann mit bis zu zwei Jahren Haft geahndet werden. Letztlich wurden die drei Frauen freigesprochen. Nach Ansicht des Gerichts war die Aktion zwar "provokant", aber es sei nicht das Ziel der Frauen gewesen, zu beleidigen.

Während in Ländern wie Polen und Deutschland Blasphemie-Paragrafen in den Strafgesetzbüchern existieren, haben viele europäische Länder diese schon abgeschafft. Dazu gehört unter anderem Irland, wo der Paragraf im Jahr 2018 aufgehoben wurde. Auch Norwegen und die Niederlande haben neben Schweden in der jüngeren Vergangenheit ähnliche Paragrafen aus ihren Gesetzbüchern gestrichen. In Deutschland tauchen ebenfalls immer wieder Forderungen auf, den Paragrafen im Sinne der Meinungsfreiheit abzuschaffen.