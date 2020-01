Kommentar: Indiens Demokratie stirbt

Es war ein Herzensprojekt des ersten indischen Ministerpräsidenten Jawaharlal Nehru: eine Universität, die Spitzenleistung und Chancengleichheit vereint. Ein Ort, der hochklassige Bildung an junge Menschen aus dem ganzen Land vermittelt - auch aus den weniger stark entwickelten Bundesstaaten des südasiatischen Landes. Heute ist die Jawaharlal Nehru University (JNU) in Neu Delhi eine der prestigeträchtigsten Bildungseinrichtungen Indiens.

Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als ich selbst zum ersten Mal den Campus betrat und über einen engen Pfad zum Zentrum für Sozialwissenschaften gelangte. Den Weg säumte ein Feigenbaum, in dessen Schatten schon berühmte indische Gelehrte wie Romila Thapar, Sudipta Kaviraj, Rajeev Bhargava und sogar Abhijit Banerjee, der erst im vergangenen Jahr den Nobelpreis gewann, gesessen hatten.

Schlägertrupps greifen Studenten und Dozenten an

Mitstudenten berichteten von historischen Studentenprotesten an der JNU, als die damalige Premierministerin Indira Gandhi in den 1970er-Jahren den Ausnahmezustand verhängte. Oder sie erzählten davon, wie JNU-Studenten während der Ausschreitungen von 1984 Sikhs beschützten. Ich selbst habe während meiner kurzen Zeit in der Studentenvertretung an Hungerstreiks teilgenommen. Niemals aber hätte ich mir ausmalen können und wollen, dass maskierte Schlägertrupps - bewaffnet mit Stöcken und Steinen - eines Tages den Campus stürmen und Studenten und Dozenten angreifen würden.

Indien in Unruhe Keine Verbindung Die indische Regierung hat das Internet in verschiedenen Teilen des Landes abgeschaltet; die Sicherheitslage hat sich verschärft. Insbesondere der nördliche Bundesstaat Uttar Pradesh ist betroffen. Die Regierung befürchtet eine neue Welle von Protesten gegen Änderungen am Staatsbürgerrecht, die am 11. Dezember in Kraft getreten sind.

Indien in Unruhe Im Sinne der Verfassung? Mit dem neuen Gesetz können Hindus, Sikhs, Jainisten, Christen und Parsen, die aus den überwiegend muslimischen Nachbarstaaten Pakistan, Bangladesch oder Afghanistan stammen, leichter die indische Staatsbürgerschaft erhalten. Kritiker fürchten, dass Muslime aufgrund ihrer Religion diskriminiert werden und dass die Änderung mit der säkularen Verfassung des Landes unvereinbar ist.

Indien in Unruhe Ein Bürgerregister nicht für alle Die indische Regierung bereitet zugleich ein Nationales Bürgerregister (NRC) vor. Es soll illegale Immigranten identifizieren, die dann ausgewiesen werden sollen. Damit könnten viele Millionen Einwohner in die Staatenlosigkeit getrieben werden, so die Sorge von Kritikern. Ein ähnliches Gesetz im Bundesstaat Assam hat bereits zwei Millionen Bürger ausgeschlossen.

Indien in Unruhe Widerstand der Intellektuellen Mehrere liberale Intellektuelle wie die weltbekannte Schriftstellerin Arundhati Roy haben die Regierung für das Gesetz und die Pläne des Bürgerregisters scharf kritisiert. Konservative Politiker wie der ehemalige Wirtschaftsminister Subramanian Swamy fordern die Verhaftung Roys. Er wirft ihr Volksverhetzung vor.

Indien in Unruhe Studenten gegen das neue Gesetz Studenten von verschiedenen Universitäten im ganzen Land gehen auf die Straße, um gegen das Gesetz zu protestieren. Einige Studentenorganisationen stehen dabei an vorderster Front. Sie nutzen die sozialen Medien und Graffitis (Bild) für ihre Mobilisierungskampagnen.

Indien in Unruhe Rigorose Sicherheitskräfte Die indischen Behörden schicken tausende Bereitschaftspolizisten in den Einsatz, um die Proteste niederzuschlagen. Mindestens 25 Menschen wurden in den vergangenen zwei Wochen getötet. Der indische Armeechef hat die Studenten scharf kritisiert.

Indien in Unruhe Hindunationalisten bleiben hart Premierminister Narendra Modi und seine hindunationalistische Bharatiya Janata Partei (BJP) zeigen keinerlei Entgegenkommen. Sie sagen, dass die Demonstranten den eigentlichen Inhalt des Gesetzes nicht verstünden und von der oppositionellen Kongresspartei aufgewiegelt würden.

Indien in Unruhe Die Unterstützer Parade der Rashitrya Swayamsevak Sangh (RSS) in Hyderabad, um das neue Gesetz zu unterstützen. Der RSS gilt als die Mutterorganisation der BJP. Es handelt sich um eine rechte, hindunationalistische, paramilitärische Organisation. Autorin/Autor: Rodion Ebbighausen



Kluft zwischen den Schichten wächst

Es ist alarmierend zu beobachten, wie an den indischen Universitäten ein ideologischer Konflikt ausgetragen wird, bei dem rechte Gruppen immer häufiger Nationalismus nutzen, um Widerspruch zu ersticken.

Die wiederholte Kritik an der JNU, die Universität habe regierungskritische Aktionen unterstützt, könnte ein Grund für die Untätigkeit der Polizei bei den jüngsten Angriffen am 5. Januar sein: Mitglieder der Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (AVBP), einer Studentenorganisation der Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), der Mutterorganisation der herrschenden Partei BJP, haben an diesem Tag säkulare Studenten angegriffen.

Die Studenten hatten friedlich gegen eine Erhöhung von Gebühren und das neue Staatsbürgerschaftsgesetz protestiert, das Muslime diskriminiert. Die vermummten Angreifer begründeten ihre entfesselte Gewalt damit, Teil einer "Einheitsfront gegen die Linke" zu sein.

Die Frauen von Shaheen Bagh

Indien - Protestmarathon gegen Staatsbürgerschaftsgesetz

Das alles macht inzwischen ein modernes, fortschrittliches Lehren und Lernen unmöglich. Mahatma Gandhis Reden über zivilen Ungehorsam, Michel Foucaults Texte über Disziplin und Partha Chatterjees Vorträge über guten und schlechten Nationalismus klingen in diesem Umfeld nur noch hohl. Die Kluft zwischen Gebildeten und den Massen wächst rapide in Indien. Die freiheitlichen Werte des Landes und der unbedingte Vorrang des Rechtes geraten immer stärker unter Druck.

Indien rutscht in einen immer tieferen Sumpf, weil die regierende BJP den weltlichen Charakter des Landes aushöhlt. Möglich wird das, weil in den vergangenen Jahren bei vielen Menschen die Skepsis gegenüber dem Säkularismus gewachsen ist. Den Nährboden hierfür haben die fehlende intellektuelle Kultur und zahllose Angriffe auf den politischen Anstand bereitet.

Die drohende Lähmung der indischen Demokratie

Es irritiert, dass die anti-muslimischen Maßnahmen seitens der Regierung nicht allein Zuspruch bei hinduistischen Rassisten finden, sondern auch von einer wachsenden Zahl an Menschen aus der "gemäßigten" bürgerlichen Mitte befürwortet werden.

Debarati Guha leitet die Asien-Programme

Dieser recht großen Gruppe gehören auch viele "tolerante Hindus" an, die nicht unbedingt anti-muslimisch eingestellt sind. Allerdings hat Panikmache auch sie anfällig gemacht für den anti-säkularen Feldzug der Hindu-Nationalisten. Dementsprechend sind es inzwischen nicht mehr nur rechtsextreme Gruppen, die grundlegenden und gleichen Rechte von Muslimen anzweifeln.

Diese Entwicklung gefährdet die größte Demokratie der Welt. Es ist an der Zeit, dass Indiens Säkulare zusammenstehen und den fundamentalistischen Diskurs stören. Indiens geht unter der amtierenden Regierung in eine ungewisse Zukunft. Meine Sorge geht noch weiter: Selbst wenn Oppositionsparteien irgendwann die Macht zurückgewinnen, wird es ihnen schwer fallen, die hindu-nationalistische Politik der BJP wieder umzukehren.