Kolumbiens Rätsel um Pablo Escobars entflohene Flusspferde

Carlos Valderrama ist Tierarzt bei der Umweltorganisation WebConserva und nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Fußballstar. Der Mittelfeldspieler hatte es immerhin auf mehr als 110 Länderspiele gebracht. Der Tierarzt Valderrama rühmt sich aber damit, der erste Mensch der Welt zu sein, der ein Nilpferd in freier Wildbahn kastriert hat.

Das Tier war so groß, dass es mit einem Kran hochgehoben werden musste. Zwölf Stunden hat die Prozedur gedauert. Noch bemerkenswerter aber ist, dass der Eingriff in Kolumbien stattfand – tausende Kilometer von Afrika entfernt, der eigentlichen Heimat der Flusspferde.

Von grauen Eichhörnchen in Nordeuropa bis hin zu ausgewilderten Katzen in Australien, Ratten in Neuseeland und Kaninchen in Australien - invasive Arten können ganze Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen. Die Eindringlinge verzehren Tiere, die keine natürliche Abwehr gegen sie haben oder verdrängen einheimische Konkurrenten.

Die meisten der eingeschleppten Tiere hat der Mensch in die neue Heimat gebracht. Die Nilpferdinvasion in Kolumbien lässt sich sogar direkt bis zu einer Person zurückverfolgen - dem Drogenbaron Pablo Escobar.

In den 1980-er und 1990-er Jahren, auf dem Höhepunkt seiner kriminellen Karriere, schuf der Drogenbaron einen Zoo auf seiner riesigen Hacienda Napoles Ranch, zwischen Medellin und Bogota. Als Escobar 1993 schließlich von Regierungstruppen getötet wurde, war die Ranch dem Verfall preisgegeben.

Einige der exotischen Tiere, wie die Zebras, kamen in Zoos in Kolumbien oder im Ausland. Aber kein Zoo wollte oder konnte den schweren und aggressiven Flusspferden ein Zuhause geben.

Pablo Escobar ist verantwortlich für Kolumbiens Nilpferdinvasion

Es werden immer mehr

Valderrama berichtet von einer schon oft erzählten Geschichte. Ein Nilpferd war von den Behörden eingefangen worden. Auf halber Strecke ist es dann aus dem Fahrzeug entkommen. Das kann man glauben oder nicht. Aber der Tierarzt meint, dass es den mächtigen Tieren, die mehr als drei Tonnen wiegen können, durchaus zuzutrauen ist.

"Ich kann das durchaus glauben", sagt er. "Denn als wir ein Nilpferd, das wir kastriert hatten, transportierten, bewegte es sich unter seiner Betäubung nur leicht im Fahrzeug und die Hinterräder des Lastwagens wurden angehoben."

Niemand weiß, was mit den Flusspferden werden soll. Die Tiere fühlen sich in Kolumbien wohl und ohne natürliche Feinde haben sie sich schnell vermehrt. Die Behörden vor Ort gehen davon aus, dass es mittlerweile zwischen 65 und 80 Tiere sind. Schon in zehn Jahren könnten es 150 Flusspferde sein, wie eine aktuelle Studie des Humboldt-Instituts prognostiziert.

Die meisten Tiere leben noch immer am See der Hacienda Napoles von Escobar und sind eine Wildtier-Attraktion für Rucksacktouristen und Urlauber. Andere haben sich den nahegelegenen Rio Magdalena zur Heimat gemacht. Die große Wasserstraße ist ein idealer Lebensraum für die Tiere. Hier können sie sich tagsüber suhlen und nachts an Land kommen.

Betäubte Flusspferde sind schwer und ihr Transport ist riskant





Kolumbien: Schutz der Artenvielfalt in den Feuchtgebieten am Rio Magdalena Das ist kein See Was von oben wie ein See aussieht, ist eigentlich eine Ciénaga, eine Hügellandschaft mit Weiden und Wald, die sich in ein Feuchtgebiet verwandelt, wenn die Flüsse über die Ufer treten. Dabei entsteht ein einzigartiges Biotop, das Heimat für eine Vielzahl von Arten ist. Allein in Kolumbien gibt es rund 1900 Ciénagas. Die größte von ihnen, die Ciénaga Zapatosa, ist bedroht.

Kolumbien: Schutz der Artenvielfalt in den Feuchtgebieten am Rio Magdalena Palmölplantagen verdrängen den Wald Diese Bedrohung hat viele Ursachen. Einerseits wird der Wald gerodet, um Platz für Weiden und Palmölplantagen zu schaffen, die wiederum viel Wasser schlucken und das natürliche Gleichgewicht ins Wanken bringen. Es gibt häufiger Dürren - dadurch sterben die Bäume ab, die am Ufer Schatten spenden.

Kolumbien: Schutz der Artenvielfalt in den Feuchtgebieten am Rio Magdalena Invasiv: die Dickstielige Wasserhyazinthe Mit den Bedingungen kommt eine invasive Pflanze ziemlich gut zurecht - die Dickstielige Wasserhyazinthe. Weil sie Giftstoffe bildet und kein Licht nach unten durchlässt, sterben andere Wasserpflanzen ab. Ihre dichte grüne Decke hemmt auch die Fließgeschwindigkeit des Wassers und Schlamm lagert sich ab.

Kolumbien: Schutz der Artenvielfalt in den Feuchtgebieten am Rio Magdalena Wuchernde invasive Pest Dass die Pferde hier bis über den Bauch im Wasser stehen, hat einen Grund: Sie sind neben Rindern die einzigen Tiere, die die grüne Dickstielige Wasserhyazinthe fressen wollen. Deshalb breitet sie sich beinahe ungebremst aus.

Kolumbien: Schutz der Artenvielfalt in den Feuchtgebieten am Rio Magdalena Wasser als Lebensmittelpunkt Die Menschen, die an dem Biotop leben, sind so etwas wie Teilzeitfischer. Es gibt keine großen Unternehmen, die ihnen den Fang streitig machen. Sie fischen mit Netze mit größeren Maschen, damit kleine Fische durchschlüpfen können. Die Bewohner haben außerdem Ruhezonen für Fische eingerichtet.

Kolumbien: Schutz der Artenvielfalt in den Feuchtgebieten am Rio Magdalena Ohne Bäume kein Leben Aufforstung ist ebenfalls ein wichtiger Teil des Naturschutzes: Samen werden in der Region gesammelt und von allem Bewohnern gemeinsam in Baumschulen aufgezogen. Wenn die jungen Bäume stark genug sind, werden sie umgesiedelt.

Kolumbien: Schutz der Artenvielfalt in den Feuchtgebieten am Rio Magdalena Schattenspender, Lebensspender Bäume bieten Fischen in Ufernähe Schatten, aber auch Nahrung. Die Tiere fressen die Früchte, die ins Wasser fallen. Und gute Nahrung bedeutet viel Nachwuchs, also auch einen guten Fang für die Fischer. Durch die Pflege neu gepflanzter Bäume nehmen die Einheimischen ihr Schicksal also selbst in die Hand.

Kolumbien: Schutz der Artenvielfalt in den Feuchtgebieten am Rio Magdalena Gärten im Hinterhof Die Bewohner bauen auch Nahrungsmittel in sogenannten Familiengärten an, um gegen Trockenzeiten gewappnet zu sein. Viele der Häuser hier haben ohnehin ein kleine Grundstücke. Früher lagen die Felder oft brach - heute wachsen dort Obstbäume, Gemüse und Heilkräuter.

Kolumbien: Schutz der Artenvielfalt in den Feuchtgebieten am Rio Magdalena Neugieriges Federvieh Manche halten auch Tiere, um an Fleisch oder Eier zu kommen. Jeder im Dorf hat etwas davon, denn die Nachbarn stimmen sich darüber ab, wer was pflanzt oder großzieht. Später können sie dann untereinander tauschen. Autorin/Autor: Tanja Blut (ke)



Ein Nilpferdparadies

Selbst in ihrer Heimat Afrika haben die Nilpferde – abgesehen von Löwen – keine natürlichen Feinde. Ganz nah an der Hacienda Napoles hat man schon Jaguare gesehen. Die gelten als die bedeutendsten Raubtiere Südamerikas. Aber gegen die Escobar-Hinterlassenschaften haben auch sie keine Chance.

"Der Jaguar ist unser größtes Raubtier. Er ist riesig. Er ist wunderschön", erzählt Valderrama. "Aber er wiegt 100 Kilo. Gegen ein ausgewachsenes Nilpferd hat er keine Chance."

In ihrer natürlichen Umgebung in Afrika wird der Bestand der Flusspferde durch regelmäßig auftretende Dürreperioden in Schach gehalten. Die Folge: Futterknappheit. Nicht alle Tiere überleben. Aber im tropischen Kolumbien gibt es solche klimatischen Herausforderungen nicht. Die Tiere gedeihen hier prächtig.

Tatsächlich fühlen sich die Flusspferde so wohl, dass sie die Geschlechtsreife schon früher zu erreichen scheinen. Sie pflanzen sich früher fort und bekommen auch mehr Nachwuchs. Das hat die lokale Regierungsbehörde für Umweltmanagement CORNARE beobachtet.

Zoos in Kolumbien haben weder Platz noch die finanziellen Mittel für die Tiere

Aggressive Nachbarn

Auch die Menschen ließen die Nilpferde bis in die 2000-er Jahre weitgehend in Ruhe. Doch dann begannen sich Fischer, über aggressive Flusspferde zu beklagen, denn die Tiere wollten sie nicht mehr ans Wasser lassen. Valderrama zufolge gibt es Berichte, dass Flusspferde Menschen und Boote angegriffen und sogar Vieh getötet haben. Das hat in den Dörfern Panik ausgelöst.

Aber nicht nur die menschlichen Nachbarn leiden unter den Flusspferden. Der Kot der Tiere überdüngt die Flüsse. Das berichtet Jonathan Shurin, ein Biologe von der University of California in San Diego. In einer Studie hat er die Auswirkungen der Flusspferde auf die Umwelt untersucht.

"Es gibt eine Übermenge an organischen Substanzen. Unmengen an Bakterien ernähren sich davon", berichtet Shurin der DW, "und dann können diese Bakterien den Sauerstoffgehalt stark nach unten drücken. Die Folgen sind Fischsterben und [schädliche] Algenblüten."

Noch ist es zu früh, um negative Auswirkungen auf einheimische Arten wie die Sehkuh auszumachen. Aber Shurin erwartet, dass sich die negativen Effekte auf alle Fälle verschlimmern werden, sollten sich die Flusspferde weiter so schnell vermehren und ihr Verbreitungsgebiet vergrößern. Dabei können Algenblüten möglicherweise den Fischbeständen und der menschlichen Gesundheit schaden.

Wenn nichts unternommen wird, wird die Zahl der Flusspferde "exponentiell ansteigen", sagt Shurin. Die Lösung für das Problem ist vielleicht nicht sehr angenehm, aber das ist ein Grund mehr, eher früher als später zu handeln, argumentiert er. "Es ist humaner, das mit 80 Tieren zu tun, als mit tausend."

Dennoch gibt es zu der Frage, was genau zu tun ist, eine lebendige Debatte.

Kostspielig, kompliziert und umstritten

"Es ist uns gelungen, das Wachstum der Population ein wenig zu kontrollieren", sagt der CORNARE-Biologe David Echeverri gegenüber der DW. "Es hat jedoch nicht gereicht, denn Flusspferde stellen als Spezies ein Problem dar – sie sind aggressiv, gebietsbezogen und verbringen viel Zeit im Wasser, so dass sie schwer zu überwachen sind. Das alles macht die Umsetzung von Kontrollmaßnahmen schwierig, teuer und gefährlich."

CORNARE hat es in den vergangenen zehn Jahren geschafft, zehn der jüngeren – und damit kleineren – Tiere zu sterilisieren. Aber, wie die Operation von Valderrama gezeigt hat, ist dies alles andere als eine einfache oder billige Option. Und auch für den Patienten ist es nicht einfach.

Die Beruhigung eines riesigen, aggressiven Tieres ist mit Risiken verbunden. Die zähe Haut ist schwer zu durchstechen. Und je länger das Nilpferd unter Narkose steht, desto größer ist die Gefahr für sein Leben - wenn man denn überhaupt nah genug an das Tier herankommt.

Einige der jüngeren Nilpferde wurden im letzten Jahrzehnt sterilisiert

Zoos wollen die Nilpferde nicht wegen der Kosten oder aus Platzmangel. Auch die viele Bürokratie schreckt ab. Sie nach Afrika zu bringen, ist ebenso wenig eine Option. Die Tiere könnten Krankheiten einschleppen.

Somit bleibt noch die Keulung. Doch obwohl die Ausrottung der Tiere technisch möglich wäre, wäre sie kostspielig und umstritten. Als 2009 im Rahmen einer von der Armee unterstützten Operation ein aggressives, männliches Nilpferd eingeschläfert wurde, gab es einen großen öffentlichen Protest. "Jeder denkt, dass Nilpferde pummelig, nett und niedlich sind", sagt Valderrama. "Sie denken an Matilda in den Madagaskar-Trickfilmen."

Einheimische Viehzüchter gehören jedoch nicht zu den Tierfreunden und beschweren sich zunehmend darüber, dass die Nilpferde Zäune beschädigen und das Vieh stören.

Echeverri fände es besser, wenn die Flusspferde in einem geschlossenen Reservat gehalten würden und es eine effektivere Geburtenkontrolle gäbe. Aber er sagt, dass dies wahrscheinlich nur mit internationaler Finanzierung möglich ist und nicht in absehbarer Zeit - gerade jetzt, wo das Land wegen der COVID-19-Pandemie abgeriegelt ist.

In der Zwischenzeit können die Hinterbliebenen von Pablo Escobar frei umherstreifen und sich wie verrückt vermehren.