Kohleabbau: Kampf um Lützerath

Kampf fürs Klima

Zur Halbzeit der Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich erinnern die Demonstrierenden an Deutschlands Verantwortung beim Klimaschutz. "Schützt das Klima!", steht auf einem Globus bei den Protesten in Lützerath. Mehrere Organisationen hatten zu den Protesten aufgerufen, darunter BUND, Fridays for Future, Greenpeace und die Initiative "Alle Dörfer bleiben".