Der erhöhte Meeresspiegel führte zu zahlreichen Überschwemmungen, zudem war die Insel viel zu dicht besiedelt. Nun geht es also für rund 1200 Bewohner mit Sack und Pack zu einem Anleger und mit dem Motorboot dann auf das 15 Minuten entfernte Festland. In dem autonomen Gebiet Guna Yala an Panamas Nordküste wartet die neu gebaute Siedlung Nuevo Cartí auf die neuen Bewohner.